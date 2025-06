Calciomercato Milan, via anche Alesi. Schira rivela la sua nuova squadra

Calciomercato Milan, i rossoneri stanno preparando molte operazioni tra uscite ed entrate. Il Diavolo ha già cambiato molto con due cessioni molto onerose come quelle di Reijnders e quella di Theo Hernandez. Ora è il momento di pensare ai possibili acquisti. Obiettivo del direttore sportivo Igli Tare sarà quello di dare al nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, una squadra che possa competere per Scudetto e Coppa Italia quanto prima, visto che il 7 si parte col raduno. Non solo prima squadra: dirigenza a lavoro anche per il Milan Futuro e il Milan Primavera. Ecco le ultime novità da Nicolò Schira.