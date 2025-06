Milan, finalmente il primo acquisto. Allegri guida il mercato con idee chiare

Tutto qui? Assolutamente no. Il prossimo potrebbe essere Luka Modric , ma le tempistiche dipendono dal percorso del Real Madrid nel nuovo Mondiale per Club . Poi, si punterà, probabilmente, ad altri due profili sempre per il centrocampo. Igli Tare è stato molto chiaro nella sua prima, seppur formale, chiacchierata alla stampa: il centrocampo verrà rivoluzionato e modificato su misura per Massimiliano Allegri . I nomi che circolano sono sempre gli stessi, Granit Xhaka (la pedina esperta) e Ardon Jashari (la pedina giovane e di prospettiva).

Per quanto riguarda la difesa il primo nome resta quello di Giovanni Leoni, ma il Parma è un osso duro e non lo lascerà partire facilmente. In attacco, invece, si ragiona su un attaccante da area di rigore, un profilo più adatto al gioco del tecnico livornese e in grado di garantire un bel bottino di gol. Il percorso è stato tracciato, stavolta con condivisione totale, ma gli ostacoli non mancheranno. Ciò che è certo che è il Milan deve farsi trovare pronto fin da subito poiché la nuova stagione inizierà prima del previsto. Il 7 luglio, Allegri darà il via alla sua seconda avventura in rossonero con l'obiettivo di riportare il Diavolo dove merita di stare.