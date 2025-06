Il Milan , che a centrocampo ha chiuso per Luka Modrić e Samuele Ricci , ha messo Ardon Jashari in cima alla lista delle sue priorità di calciomercato per terminare di rinforzare la propria mediana. Finora il Bruges , club con cui il centrocampista classe 2002 è sotto contratto fino al 30 giugno 2029 , ha rifiutato le proposte del Milan, che è arrivato ad offrire 32 milioni di euro, bonus inclusi ( 27+5 ) per lo svizzero di origini macedoni.

Calciomercato Milan, la richiesta del Bruges per Jashari

I belgi, che non vorrebbero privarsi di Jashari, accetterebbero di prendere in esame la sua cessione per non meno di 35 milioni di euro di base fissa e vedremo, dunque, se il previsto rilancio del Diavolo a 35, ma sempre bonus inclusi (30+5) porterà i suoi frutti. Ma per il trasferimento di Jashari dal Bruges al Milan in questa sessione estiva di calciomercato, secondo 'La Gazzetta dello Sport', non si tratterebbe (soltanto) di un mera questione di soldi.