Calciomercato Milan, ecco quanto serve per acquistare Jashari

Ardon Jashari, obiettivo di calciomercato del Milan, costa molto ma per i rossoneri è una priorità per rinforzare il centrocampo. Il punto

Per 'Tuttosport' oggi in edicola, Ardon Jashari rimane l'ultimo grande obiettivo del Milan, in questo calciomercato estivo, per completare il reparto di centrocampo dove oltre a Samuele Ricci ci saranno i confermati Youssouf Fofana, Ruben Loftus-Cheek e Warren Bondo più l'altro colpo Luka Modrić, atteso a Milano al termine del Mondiale per Club negli Stati Uniti d'America.