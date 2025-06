Calciomercato Milan, fatta per Ricci: le cifre totali dell'operazione

Allegri avrà l'uomo davanti alla difesa richiesto; Tare ha messo la seconda spunta verde della sua campagna acquisti dopo quella per Luka Modrić; Ricci è carico per il salto di qualità e il Torino può iniziare con un bel tesoretto la campagna di rafforzamento per mister Marco Baroni. Al Milan, che seguiva Ricci sin dai tempi dell'Empoli, quando però i tempi non erano ancora maturi, arriva un giocatore pronto. Un uomo d'ordine, di posizionamento, che sapesse dare equilibrio e ritmo alle due fasi.