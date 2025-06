Calciomercato, il Milan pesca due top player in casa Barcellona

Calciomercato estivo in pieno fermento e il Milan è tutt'altro che intenzionato a restare a guardare. I rossoneri che hanno in mente Igli Tare (direttore sportivo) e Massimiliano Allegri (allenatore) saranno ben diversi da quelli, inguardabili, della stagione 2024-2025. Servirà, dunque, una vera e propria rivoluzione che spazzi via tutto ciò che di brutto è stato e che ricostruisca sul poco di buono che era stato fatto. Eccezion fatta per Tijjani Reijnders, ceduto al Manchester City per esigenze di bilancio. In difesa, in particolare, il Milan cambierà pelle. PROSSIMA SCHEDA