Milan Futuro, Alesi è la vera sorpresa: ecco i suoi numeri in stagione

Tra i tanti giocatori sorprendenti in questo Milan Futuro , soprattutto nella seconda metà della stagione, c'è anche Gabriele Alesi . Il classe 2004, infatti, ha vissuto un'annata molto particolare che può essere divisa sostanzialmente in due per quello che è successo. Nella prima parte il ragazzo di Alcamo non ha quasi mai visto il campo con Daniele Bonera in panchina, forse anche incomprensibilmente. Nella seconda, invece, Massimo Oddo gli ha dato fiducia impiegandolo con maggiore costanza e lui ha risposto presente con una serie di prestazioni davvero brillanti.

Nel corso del doppio impegno contro la SPAL, Gabriele Alesi potrà essere davvero molto importante per i suoi. Nel corso di questa stagione, come detto, ha vissuto due fasi ben distinte. Nelle prime 28 giornate ha giocato appena 4 partite e nonostante ciò è riuscito a trovare la via del gol contro il Perugia. Dalla 29 in poi è sempre stato titolare e sono arrivate le reti importanti con Campobasso (match vinto 3-2), Sestri Levante (successo per 2-1) e Vis Pesaro (1-1). Sembra quasi che quando va a segno il Milan Futuro non perde mai. Il club ferrarese deve temere il suo piede caldo.