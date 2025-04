Serie C, Milan Futuro-Vis Pesaro 1-1: Nava e Alesi regalano il pareggio

La sfida tra Milan Futuro e Vis Pesaro si sblocca al 49', quando Adrian Raychev viene servito in area, si gira in un fazzoletto e con un sinistro preciso supera Lapo Nava . 3' più tardi Mattia Sandri riceve palla a rimorchio in area, ma il suo tiro termina largo di poco oltre il palo. Sul ribaltamento di fronte, invece, Denis Tonucci colpisce di testa su calcio di punizione e chiama al miracolo Lapo Nava .

Al 61' ci prova Gabriele Alesi con la specialità della casa, il tiro da fuori, ma un attento Alessio Pozzi para senza patemi. Francesco Camarda pochi minuti più tardi crossa morbido per Bob Omoregbe, che da solo in area senza marcatura, riesce a non centrare la porta di testa. Con il passare dei minuti le occasioni tardano ad arrivare, anche perché la Vis Pesaro a quel punto difende il risultato. All'80' il solito Michele Camporese centra la traversa con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner. Da quel momento in poi non ci sono più grandi occasioni di fatto. All'89' Gabriele Alesi conclude ancora da fuori e questa volta la palla termina alle spalle di Mattia Mariani. LEGGI ANCHE: Milan cinico e concreto. Gimenez torna in gol, ma la buona notizia è un'altra>>>