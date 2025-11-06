Ieri la notizia storica del rogito dello stadio San Siro: ora l'impianto è di proprietà di Milan e Inter. La Procura di Milan, però, ha iniziato un'indagine per turbativa d’asta in relazione alla vendita. In merito ha parlato Attilio Fontana: "Mi auguro che l'indagine della Procura sia un atto dovuto derivante dal fatto che qualcuno ha presentato un esposto e che la Procura faccia luce sulla situazione al più presto possibile perché già è una procedura complessa e difficile, è chiaro che se ci sono anche motivi di carattere giudiziario che rallentano il percorso diventa ancora più complicato e ancora più difficile".