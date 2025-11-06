Pianeta Milan
Stadio, Fontana: 'Mi auguro che l'indagine della Procura sia un atto dovuto. Milano ha ...'
In merito all'indagine della Procura di Milano sul rogito dello stadio San Siro ha parlato anche Attilio Fontana. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Ieri la notizia storica del rogito dello stadio San Siro: ora l'impianto è di proprietà di Milan e Inter. La Procura di Milan, però, ha iniziato un'indagine per turbativa d’asta in relazione alla vendita. In merito ha parlato Attilio Fontana: "Mi auguro che l'indagine della Procura sia un atto dovuto derivante dal fatto che qualcuno ha presentato un esposto e che la Procura faccia luce sulla situazione al più presto possibile perché già è una procedura complessa e difficile, è chiaro che se ci sono anche motivi di carattere giudiziario che rallentano il percorso diventa ancora più complicato e ancora più difficile".

Queste le parole del presidente della Regione Lombardia a Rtl riportate dal sito di SportMediaset.

Fontana ha poi aggiunto: "Milano ha necessità di avere un nuovo stadio perché lo sport è cambiato, la società è cambiata e anche gli stadi sono cambiati: nella loro conformazione e nella loro fruizione sono delle realtà completamente diverse".

