Ieri il rogito: Milan e Inter sono proprietarie ufficiali dello stadio San Siro. Parte l'iter per il nuovo impianto. La Procura indaga. I dettagli da 'La Gazzetta dello Sport'
Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', Milan e Inter ieri hanno acquistato lo stadio e le aree circostanti dal Comune di Milano: ora è anche arrivato il rogito e l'ufficialità. La rosea racconta la giornata nel dettagli: Milan e Inter ieri, nello studio del notaio Filippo Zabban, hanno firmato il rogito per l’acquisto dello stadio e delle aree circostanti. Presenti per il Milan il presidente Scaroni, il Chief Financial Officer Cocirio e il pool legale. Per l’Inter, la consigliera di amministrazione Katy Ralph e Massimiliano Catanese, Chief of Staff. Come scrive il quotidiano, i due club hanno già pagato una prima rata da 73 milioni, con il prezzo totale che sarà di 197 milioni, tolti i 22 milioni di contributo garantito dal Comune per lo spostamento del tunnel Patroclo e per le bonifiche dei terreni.
Rogito stadio Milan, la Procura indaga
—
Un grande passo, si, ma come racconta la rosea ci potranno essere altri ostacoli in questi mesi con i tribunali che potrebbero essere protagonisti. Il quotidiano riporta la notizia dell'ANSA: la Procura di Milano sta indagato per turbativa d’asta in relazione alla vendita. In discussione ci sarebbe anche la procedura di compravendita. In sostanza, la Procura verificherà se Milan e Inter siano stati avvantaggiati rispetto ad altri potenziali acquirenti. Non preoccupato il presidente del Milan Scaroni che ha commentato così: "Più che una tempesta giudiziaria, è un venticello".