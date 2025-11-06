Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', Milan e Inter ieri hanno acquistato lo stadio e le aree circostanti dal Comune di Milano: ora è anche arrivato il rogito e l'ufficialità. La rosea racconta la giornata nel dettagli: Milan e Inter ieri, nello studio del notaio Filippo Zabban, hanno firmato il rogito per l’acquisto dello stadio e delle aree circostanti. Presenti per il Milan il presidente Scaroni, il Chief Financial Officer Cocirio e il pool legale. Per l’Inter, la consigliera di amministrazione Katy Ralph e Massimiliano Catanese, Chief of Staff. Come scrive il quotidiano, i due club hanno già pagato una prima rata da 73 milioni, con il prezzo totale che sarà di 197 milioni, tolti i 22 milioni di contributo garantito dal Comune per lo spostamento del tunnel Patroclo e per le bonifiche dei terreni.