Gabbia leader silenzioso — Si parte dal centro della difesa a tre 'allegriana'. Si parte dal simbolo della ripartenza milanista, dal ragazzo cresciuto nel vivaio rossonero e che in questa stagione si è affermato come assoluto protagonista e titolare della formazione di Massimiliano Allegri. Matteo Gabbia è diventato un leader del reparto, ma anche dello spogliatoio. In campionato è l'unico giocatore di movimento a non aver saltato nemmeno un minuto, ha conquistato la Nazionale ed è pronto a vendicare la triste stagione conclusa all'ottavo posto.

Pavlovic come nuovo — Anche il serbo sta vivendo una grande stagione sotto la guida di Allegri. Acquistato nell'estate '24 per 18 milioni più bonus dal Salisburgo, Strahinja Pavlovic sta facendo ricredere tutti dopo una stagione, quella precedente, fatta di errori di posizionamento e concentrazione che gli erano costati la titolarità. Ora, da braccetto sinistro, è un giocatore completamente rinato. "Più attento nel marcare e nel lavorare con i compagni della linea, da marcatore di sinistra ha imparato ad accompagnare l'azione", scrive Ramazzotti sul numero 31 rossonero. Decisivo domenica sera contro la Roma con il suo secondo gol stagionale.

L'inglese è stato uno dei protagonisti assoluti dell'anno dello Scudetto, ora grazie a Max Allegri sta tornando ai suoi livelli, dimenticando l'ultima stagione con Fonseca e Conceicao con i quali ha giocato solo trentacinque partite complessive, di cui trentuno da titolare. Oggi Fikayo Tomori ha ritrovato fiducia nei suoi mezzi e sogna di riconquistare, come successo per Loftus-Cheek, la nazionale inglese in vista dei prossimi Mondiali in programma questa estate.