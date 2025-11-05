Milan-Roma è stato un match a dir poco spumeggiante: la decisone dell'AIA sull'episodio di Guida e Saelemaekers
Milan-Roma è stato un match a dir poco spumeggiante. I rossoneri di Massimiliano Allegri hanno vito 1-0 grazie ad un gol di Pavlovic, ma non sono mancate le polemiche. A creare scalpore sono state le immagini del rigore calciato dall'argentino Paulo Dybala, non per aver sbagliato il penalty ma per il siparietto andato in scena tra Alexis Saelemaekers e l'arbitro Guida.
Milan, niente sanzioni per Guida
Il calciatore belga del Milan, dopo che Mike Maignan aveva parato il penalty, ha esultato in modo 'eccessivo', senza fare, però, nessun gestaccio o aver detto qualche parola di troppo: soltanto urla e una stretta di pugni davanti all'arbitro Guida che, infastidito dalla scena, gli tira un piccolo calcio nella gamba destra. Le immagini non mentono: il calcetto c'è stato.