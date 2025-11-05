Pianeta Milan
Milan-Roma, nessuna sanzione per l’arbitro Guida: l’AIA ha deciso di non intervenire

Milan-Roma è stato un match a dir poco spumeggiante: la decisone dell'AIA sull'episodio di Guida e Saelemaekers
Alessia Scataglini
Milan-Roma è stato un match a dir poco spumeggiante. I rossoneri di Massimiliano Allegri hanno vito 1-0 grazie ad un gol di Pavlovic, ma non sono mancate le polemiche. A creare scalpore sono state le immagini del rigore calciato dall'argentino Paulo Dybala, non per aver sbagliato il penalty ma per il siparietto andato in scena tra Alexis Saelemaekers e l'arbitro Guida.

Milan, niente sanzioni per Guida

Il calciatore belga del Milan, dopo che Mike Maignan aveva parato il penalty, ha esultato in modo 'eccessivo', senza fare, però, nessun gestaccio o aver detto qualche parola di troppo: soltanto urla e una stretta di pugni davanti all'arbitro Guida che, infastidito dalla scena, gli tira un piccolo calcio nella gamba destra. Le immagini non mentono: il calcetto c'è stato.

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport però, per l'arbitro non arriverà nessuna sanzione: l'AIA ha deciso di non intervenire in merito. Nessuna conseguenza, quindi, per l'arbitro Guida.

