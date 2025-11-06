Il nuovo stadio di Milan e Inter, come scrive 'La Gazzetta dello Sport', sulla carta potrebbe essere pronto per giugno 2032, quando l’Italia, assieme alla Turchia, ospiterà l’Europeo di calcio. La rosea scandisce tutte le tappe verso il nuovo impianto nella zona San Siro. Nel prossimo anno, Mania e “Foster + Partners”, i due studi di architettura di rilevanza mondiale scelti da Inter e Milan, elaboreranno il progetto del nuovo stadio. Si dovrebbero decidere tutte le particolarità del nuovo impianto da 71.500 posti. Il progetto andrà poi approvato da una conferenza di servizi, che coinvolgerà Comune, Regione, Agenzia regionale per la protezione ambientale e altri enti.