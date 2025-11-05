Pianeta Milan
Milan, Turci su Maignan: “Si sta vedendo un portiere più solido rispetto agli anni passati”

L''ex portiere della Sampdoria, Luigi Turci, è stato intervistato dai microfoni di TMW.com. dove ha parlato del Milan di Allegri e Maignan
L'ex portiere della Sampdoria, Luigi Turci, è stato intervistato dai microfoni di TMW.com. Nella lunga chiacchierata, l'ex portiere blucerchiato ha voluto spendere alcune parole sulla lotta scudetto in Serie A, riservando anche alcune parole sul Milan di Massimiliano Allegri, ma non è tutto. Turci si è poi spostato su Mike Maignan, portiere rossonero che nello scorso match contro la Roma ha parato il rigore di Paulo Dybala. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Sulla lotta scudetto: "Tante squadre possono sperare. L'Inter sembrava in difficoltà, si è ripresa ed è tornata li. II Napoli dopo la batosta della Champions è rinato dalle ceneri come una fenice battendo 3-1 l'Inter. La Juve rimane temibile, ora ha un allenatore di ancora più grande esperienza e che ha già vinto. La Roma secondo me è la grande sorpresa: ha perso con il Milan, ma abbiamo visto in che modo. II Milan ha avuto uno shock con la Cremonese alla prima, ma si è ripreso alla grandissima ed è lì a lottare".

LEGGI ANCHE: Milan, la rinascita della difesa rossonera con Allegri: focus su Gabbia, Pavlovic e Tomori

Le parole su Mike Maignan: "Gli addetti ai lavori conoscono bene le qualità di questo atleta. Si vede per me che sta lavorando in maniera più accurata, selettiva, curando i dettagli. Una cosa per me fondamentale. Secondo me si sta vedendo un portiere molto più solido dal punto di vista tecnico rispetto agli anni passati".

