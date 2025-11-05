L'ex portiere della Sampdoria, Luigi Turci , è stato intervistato dai microfoni di TMW.com. Nella lunga chiacchierata, l'ex portiere blucerchiato ha voluto spendere alcune parole sulla lotta scudetto in Serie A, riservando anche alcune parole sul Milan di Massimiliano Allegri, ma non è tutto. Turci si è poi spostato su Mike Maignan , portiere rossonero che nello scorso match contro la Roma ha parato il rigore di Paulo Dybala. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Milan, le parole di Turci su Maignan

Sulla lotta scudetto: "Tante squadre possono sperare. L'Inter sembrava in difficoltà, si è ripresa ed è tornata li. II Napoli dopo la batosta della Champions è rinato dalle ceneri come una fenice battendo 3-1 l'Inter. La Juve rimane temibile, ora ha un allenatore di ancora più grande esperienza e che ha già vinto. La Roma secondo me è la grande sorpresa: ha perso con il Milan, ma abbiamo visto in che modo. II Milan ha avuto uno shock con la Cremonese alla prima, ma si è ripreso alla grandissima ed è lì a lottare".