Romondini: È un campionato aperto dove c'è equilibrio, anche se...'

L'ex calciatore Fabrizio Romondini ha fornito un quadro generale sull'attuale Serie A in seguito a quello che è successo in queste prime dieci giornate: ecco le sue dichiarazioni a TMW Radio
Dopo le prime dieci giornate di campionato in testa alla ci sono ben quattro le squadre in due punti. Dietro al Napoli capolista con 22 punti si trovano Inter,Milan e Roma a quota 21, un equilibrio che non si vedeva da anni. I rossoneri si trovano in una posizione migliore in campionato rispetto a quella dello scorso anno, il merito è sicuramente di Massimiliano Allegri che è riuscito a toccare le corde giuste.

Milan, l'impatto di Allegri

In particolare il tecnico livornese è intervenuto sulla difesa: i rossoneri che l'anno scorso avevano incassato una valanga di rete, in queste prime dieci giornate ne hanno subiti solo 7. Inoltre il mister ex Juventus ha pieno controllo del gruppo, infatti non si assistono più agli episodi che sono capitati la scorsa stagione come il rifiuto da parte di Leao ed Hernandez di prendere parte al cooling break contro la Lazio. Insomma, finora ci sono tutti gli ingredienti per vedere il Diavolo lottare per lo scudetto in un campionato equilibrato.

L'analisi di Romondini

Su questo punto si è soffermato l'ex calciatore, Fabrizio Romondini. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di TMW Radio durante Maracanà.

"È un campionato aperto dove c'è tanto equilibrio, anche se non dovuto dalla qualità. Ci sono solo due o tre giocatori che spiccano in questa Serie A e uno si è fatto male, che è Dybala". Il derby di Milano tra Inter e Milan in programma tra due settimane sarà  importante per capire chi realmente può lottare fino alla fine per il tricolore.

