Romondini: È un campionato aperto dove c'è equilibrio, anche se...'

L'analisi di Romondini—
Su questo punto si è soffermato l'ex calciatore, Fabrizio Romondini. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di TMW Radio durante Maracanà.
LEGGI ANCHE: Milan, la rinascita della difesa rossonera con Allegri: focus su Gabbia, Pavlovic e Tomori
"È un campionato aperto dove c'è tanto equilibrio, anche se non dovuto dalla qualità. Ci sono solo due o tre giocatori che spiccano in questa Serie A e uno si è fatto male, che è Dybala". Il derby di Milano tra Inter e Milan in programma tra due settimane sarà importante per capire chi realmente può lottare fino alla fine per il tricolore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA