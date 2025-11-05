Nella giornata di oggi è andata in scena l'Assemblea degli azionisti dove, tra i tanti nomi, era presente anche Paolo Scaroni, presidente del Milan. Dopo l'assemblea si è tenuto un Media Briefing, dove Scaroni stesso ha affrontato diverse tematiche. Il presidente rossonero si è voluto soffermare sulla questione legata alla multa della FIGC, precisando che si è trattato solo di un ritardo di comunicazione. Ecco, di seguito, le sue parole:
Milan, le parole di Scaroni sulla questione della FIGC—
Sulla questione della FIG per il ritardo di comunicazione del nuovo ingresso in società: "È una multa per ritardo comunicazione. Nella catena di controllo è entrato un nuovo fondista, cioè che porta fondi a RedBird, quindi irrilevante per il Milan direttamente, ma ci è arrivato in ritardo. Spiegare a tutti gli azionisti americani le esigenze FIGC è complicato. C'è stata una multa di 10.000 euro, non abbiamo neanche dovuto patteggiare. Fastidioso. Nessun nuovo socio. RedBird non è di proprietà di Cardinale, è il fondatore che gestisce tutta la quantità di denaro che arriva da investitori che danno denaro da investire. Lui rappresenta gli investitori e ha il potere di voto per il denaro che gestisce per terzi. Si tratta di un fondo che ha fornito denaro a RedBird, non so se mi sono spiegato. Nessun cambiamento per il controllo del Milan, zero".
