Nella giornata di oggi è andata in scena l'Assemblea degli azionisti dove, tra i tanti nomi, era presente anche Paolo Scaroni , presidente del Milan . Dopo l'assemblea si è tenuto un Media Briefing , dove il numero uno di Casa Milan ha voluto fornire delle dichiarazioni su diverse tematiche a tutti i giornalisti presenti. Si è discusso del nuovo stadio di San Siro (dato che questa mattina si è firmato ufficialmente il rogito), sul possibile ritorno di Galliani e tanto altro ancora. Tra le sue dichiarazioni spiccano quelle su Milan-Como a Perth , in Australia. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Non è che andiamo, ammesso che ci andiamo, a Perth per ragioni economiche. L'utile di questa operazione è scarsissimo, di qualche milione, non ci cambia il risultato dell'esercizio. Ci andiamo per internazionalizzare la Serie A. Se mi chiede qual è il problema numero della Serie A dico che è la vendita dei diritti tv fuori dall'Italia. La Serie A li vende a 200 milioni, la Premier League a 2 miliardi. Come si fa a guadagnare posizioni su questo terreno? Può essere anche fare queste operazioni come andare a giocare a Perth che ha una comunità di italo-asutraliani importanti: pensiamo che possa promuovere il Milan in Australia. Questa è la ragione, non perché guadagniamo 1 o 2 milioni in più. Ed è questa la ragione perché i nostri colleghi di Serie A hanno dato l'ok"