Intervistato in esclusiva dai microfoni di Sport Mediaset, Alexis Saelemaekers ha speso alcune parole sul Milan
Uno dei protagonisti assoluti del nuovo Milan di Massimiliano Allegri è Alexis Saelemaekers. Dopo due stagioni in prestito al Bologna e alla Roma, il giovane ha fatto ritorno a Milanello, quella che lui considera la sua casa. Il belga, voluto fortemente da Allegri, ha saputo subito ritagliarsi il suo spazio, diventando una colona portante della squadra rossonera. Intervistato dai microfoni di Sportmediaset, il giovane ha rilasciato delle dichiarazioni sulla sua rinascita al Milan e sulla chiamata di 'Max'. Ecco, di seguito, le sue parole:
Milan, le parole di Saelemaekers
—
Sulla rinascita al Milan: "Penso che quest'anno stiamo vedendo di nuovo la vera faccia del Milan. Anche se non ero nel gruppo, ho visto da lontano che l'anno scorso è stato difficile. Quest'anno siamo ripartiti su delle buone basi e come diciamo sempre con un gruppo belo unito, con spirito di famiglia stiamo facendo piano piano le cose fatte bene. Siamo molto contenti"