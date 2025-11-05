Pianeta Milan
Saelemaekers: “Siamo partiti da buone basi e siamo contenti. Allegri? Mi ha chiamato e…”

Intervistato in esclusiva dai microfoni di Sport Mediaset, Alexis Saelemaekers ha speso alcune parole sul Milan
Alessia Scataglini

Uno dei protagonisti assoluti del nuovo Milan di Massimiliano Allegri è Alexis Saelemaekers. Dopo due stagioni in prestito al Bologna e alla Roma, il giovane ha fatto ritorno a Milanello, quella che lui considera la sua casa. Il belga, voluto fortemente da Allegri, ha saputo subito ritagliarsi il suo spazio, diventando una colona portante della squadra rossonera. Intervistato dai microfoni di Sportmediaset, il giovane ha rilasciato delle dichiarazioni sulla sua rinascita al Milan e sulla chiamata di 'Max'. Ecco, di seguito, le sue parole:

Sulla rinascita al Milan: "Penso che quest'anno stiamo vedendo di nuovo la vera faccia del Milan. Anche se non ero nel gruppo, ho visto da lontano che l'anno scorso è stato difficile. Quest'anno siamo ripartiti su delle buone basi e come diciamo sempre con un gruppo belo unito, con spirito di famiglia stiamo facendo piano piano le cose fatte bene. Siamo molto contenti"

Sulla chiamata di Allegri: "Quando è finita la stagione scorsa, abbiamo saputo che Allegri era il nuovo mistre e mi ha chiamato e mi ha detto che la sua intenzione era di tenermi in questo gruppo. Vedendo un allenatore così, per me era chiara la decisione di stare qua con lui: avere la fiducia di un allenatore come Allegri è una cosa bella e gli ho subito detto che ero a disposizione"

