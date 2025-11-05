Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, dal bilancio ai numeri del mercato estivo: ecco quanto è stato investito

ULTIME MILAN NEWS

Milan, dal bilancio ai numeri del mercato estivo: ecco quanto è stato investito

Milan, dal bilancio ai numeri del mercato estivo: ecco quanto è stato investito - immagine 1
Il giornalista Felice Raimondo, ha voluto fornire degli aggiornamenti per quanto riguarda la sessione estiva di calciomercato 24-25: le cifre
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Come sappiamo, nella giornata di oggi si è tenuta l'assemblea degli Azionisti del Milan, chiamata in seconda convocazione per approvare  il bilancio riguardante la scorsa stagione, quella del 2024-2025, chiusa al 30 giugno 2025. Il noto giornalista Felice Raimondo, ha voluto fornire degli aggiornamenti per quanto riguarda la sessione estiva di calciomercato dello scorso anno, fornendo un quadro ben preso sugli investimenti fatti dal club rossonero.

Milan, i numeri dello scorso calciomercato

—  

Se si sommano tutte le operazioni, il Milan ha superato la quota di 80 milioni di euro, cercando di riformare ogni reparto della rosa dell'allora allenatore rossonero, Paulo Fonseca, Uno dei colpi più costosi è risultato essere Youssouf Fofana, arrivato a Milano per ben 26 milioni di euro. Il secondo è Pavlovic, difensore rossonero arrivato per circa 18,5 milioni di euro. Altro investimento importante era quello fatto su Emerson Royal, acquistato per ben 16,015 milioni di euro.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, ufficiale il rogito per la vendita di San Siro: il grande merito di Scaroni e di RedBird

In Attacco invece, il club aveva puntato su due nomi ben conosciuti: Alvaro Morata e Tammy Abraham, arrivati rispettivamente per 17,184 milioni di euro e 1,5 milioni. Nella lista finale risulta anche il giovane Silvano Vis, preso per 2,75 milioni di euro.

 

Leggi anche
Milan, terzo utile consecutivo e nuovo record di ricavi: ecco il bilancio rossonero
Milan, ufficiale il rogito per la vendita di San Siro: il grande merito di Scaroni e di RedBird

© RIPRODUZIONE RISERVATA