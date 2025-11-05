Come sappiamo, nella giornata di oggi si è tenuta l'assemblea degli Azionisti del Milan , chiamata in seconda convocazione per approvare il bilancio riguardante la scorsa stagione, quella del 2024-2025, chiusa al 30 giugno 2025. Il noto giornalista Felice Raimondo , ha voluto fornire degli aggiornamenti per quanto riguarda la sessione estiva di calciomercato dello scorso anno, fornendo un quadro ben preso sugli investimenti fatti dal club rossonero.

Milan, i numeri dello scorso calciomercato

Se si sommano tutte le operazioni, il Milan ha superato la quota di 80 milioni di euro, cercando di riformare ogni reparto della rosa dell'allora allenatore rossonero, Paulo Fonseca, Uno dei colpi più costosi è risultato essere Youssouf Fofana, arrivato a Milano per ben 26 milioni di euro. Il secondo è Pavlovic, difensore rossonero arrivato per circa 18,5 milioni di euro. Altro investimento importante era quello fatto su Emerson Royal, acquistato per ben 16,015 milioni di euro.