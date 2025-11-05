Uno dei protagonisti assoluti del nuovo Milan di Massimiliano Allegri è Alexis Saelemaekers . Dopo due stagioni in prestito al Bologna e alla Roma, il giovane ha fatto ritorno a Milanello, quella che lui considera la sua casa. Il belga, voluto fortemente da Allegri, ha saputo subito ritagliarsi il suo spazio, diventando una colona portante della squadra rossonera. Intervistato dai microfoni di Sportmediaset, il giovane ha rilasciato delle dichiarazioni sulla sua rinascita al Milan e sulla chiamata di 'Max'. Ecco, di seguito, le sue parole:

Se oggi è più maturo: "Da quando sono tornato qua e nei due anni passati nelle altre squadre, ho sentito di essere maturato anche fuori dal campo: ho cambiato tante cose anche di fare le cose nella mia vita personale. Tutte queste cose hanno portato a una crescita mia. Da quando sono tornato a Milanello, ho sentito che avevo un altro ruolo in campo e nello spogliatoio. Anche se sono stato via due anni, sono uno dei vecchi dello spogliatoio: c'è ancora Mike Maignan, Gabbia... Ho preso questo ruolo del giocatore che capisce veramente la storia del Milan, cosa vuol dire indossare la maglia: provo a trasmettere questo ai nuovi e ai giovani. Una crescita c'è stata e anche per quello le cose si vedono di più nel campo"