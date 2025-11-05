Quest'oggi a Milano è andata in scesa l'Assemblea degli azionisti per approvare il bilancio del 2024-2025. A margine di quest'evento, il presidente del Milan Paolo Scaroni , ha rilasciato delle dichiarazioni nel Media Briefing con la 'stampa'. Il numero uno di Casa Milan, oltre ad aver parlato della questione stadio e di tanti altri temi, ha concesso due parole anche sull'ipotetico ritorno al Milan di Adriano Galliani , storico braccio destro di Silvio Berlusconi nel suo Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:

Sul ritorno di Galliani al Milan: "Al momento non ho novità. Ho letto le ipotesi che hanno preso corpo con la cessione del Monza: è un grande amico del Milan, è sempre allo stadio, ma non entra sicuramente nel Consiglio, che abbiamo approvato oggi. Se poi RedBird vorrà ritagliargli un ruolo ci informerà, ma non abbiamo informazioni".