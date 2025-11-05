Quest'oggi a Milano è andata in scesa l'Assemblea degli azionisti per approvare il bilancio del 2024-2025. A margine di quest'evento, il presidente del Milan Paolo Scaroni, ha rilasciato delle dichiarazioni nel Media Briefing con la 'stampa'. Il numero uno di Casa Milan, oltre ad aver parlato della questione stadio e di tanti altri temi, ha concesso due parole anche sull'ipotetico ritorno al Milan di Adriano Galliani, storico braccio destro di Silvio Berlusconi nel suo Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Scaroni: “Ritorno di Galliani? Al momento non ho novità. Se RedBird vorrà…”
INTERVISTE
Scaroni: “Ritorno di Galliani? Al momento non ho novità. Se RedBird vorrà…”
Dopo l'assemblea degli Azionisti, Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni su Galliani
Milan, le parole di Scaroni sul ritorno di Galliani—
LEGGI ANCHE: Milan, la rinascita della difesa rossonera con Allegri: focus su Gabbia, Pavlovic e Tomori
Sul ritorno di Galliani al Milan: "Al momento non ho novità. Ho letto le ipotesi che hanno preso corpo con la cessione del Monza: è un grande amico del Milan, è sempre allo stadio, ma non entra sicuramente nel Consiglio, che abbiamo approvato oggi. Se poi RedBird vorrà ritagliargli un ruolo ci informerà, ma non abbiamo informazioni".
© RIPRODUZIONE RISERVATA