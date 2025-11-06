Pianeta Milan
Milan, Saelemaekers: “Allegri? Mi chiede di fare il mio lavoro al massimo”

Intervistato in esclusiva dai microfoni di Sport Mediaset, Alexis Saelemaekers ha speso alcune parole sul Milan
Alessia Scataglini
Dopo due anni in prestito tra Bologna e Roma, in questa sessione di calciomercato il belga Alexis Saelemaekers ha fatto ritorno in quella che lui considera la sua casa: il Milan. Voluto fortemente da Allegri, Saelemaekers è riuscito subito ad entrare nella nuova idea di gioco del mister, sfoderando prestazioni sublimi e diventando uno dei protagonisti assoluti di questo avvio di stagione. Intervistato dai microfoni ufficiali di Sportmediaset, il giovane belga ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Saelemaekers

Su quanti gol gli ha chiesto Allegri: "Il mister mi chiede di fare il mio lavoro al massimo, di aiutare i miei compagni: non mette pressione sulle statistiche. Sa che uno che dà il massimo, aiuterà gli altri a fare gol e a fare spazio agli altri. Non c'è la pressione di fare gol, che sia io o altri giocatori. Siamo qua per lavorare forte, ascoltare quello che il mister ci chiede per il weekend: il resto è sempre bonus"

