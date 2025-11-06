Dopo due anni in prestito tra Bologna e Roma, in questa sessione di calciomercato il belga Alexis Saelemaekers ha fatto ritorno in quella che lui considera la sua casa: il Milan. Voluto fortemente da Allegri, Saelemaekers è riuscito subito ad entrare nella nuova idea di gioco del mister, sfoderando prestazioni sublimi e diventando uno dei protagonisti assoluti di questo avvio di stagione. Intervistato dai microfoni ufficiali di Sportmediaset, il giovane belga ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni. Ecco, di seguito, le sue parole:
Su quanti gol gli ha chiesto Allegri: "Il mister mi chiede di fare il mio lavoro al massimo, di aiutare i miei compagni: non mette pressione sulle statistiche. Sa che uno che dà il massimo, aiuterà gli altri a fare gol e a fare spazio agli altri. Non c'è la pressione di fare gol, che sia io o altri giocatori. Siamo qua per lavorare forte, ascoltare quello che il mister ci chiede per il weekend: il resto è sempre bonus"
