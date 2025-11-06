Graziano Cesari, ex arbitro, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni su Van Basten e Maradona, giocatori di Milan e Napoli

Intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport di ieri, l'ex arbitro di Serie A, Graziano Cesari, ad oggi moviolista per Mediaset, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni su alcuni campioni che hanno calcato i campi da calcio nel nostro paese. Cesari, in particolare, ha svelato un aneddoto legato a Marco Van Basten e Diego Armando Maradona, rispettivamente giocatori di Milan e Napoli. L'arbitro ha rivelato di non ricordarsi le voci di questi due campioni, dato che i grandi non si lamentano mai per le decisioni arbitrali. Ecco, di seguito, le sue parole: