"Penso che dal mio punto di vista sarebbe dovuto restare in Italia, perché si stava impegnando davvero molto". La leggenda del Milan Ruud Gullit ha parlato così di Joshua Zirkzee, attaccante che un paio di estati fa ha deciso di sposare la causa del Manchester United nonostante l'interesse dei rossoneri. L'olandese potrebbe tornare in Serie A a partire dal mercato di gennaio. "Stava facendo davvero bene al Bologna e speravo che andasse al Milan. Credo che quando è andato al Manchester United, la decisione sia stata sbagliata". Queste le parole di Gullit a metro.co.uk.