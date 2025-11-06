La leggenda del Milan Ruud Gullit ha parlato di Joshua Zirkzee, attaccante del Manchester United che a gennaio potrebbe tornare in Italia. Il parere dell'ex giocatore olandese
"Penso che dal mio punto di vista sarebbe dovuto restare in Italia, perché si stava impegnando davvero molto". La leggenda del Milan Ruud Gullit ha parlato così di Joshua Zirkzee, attaccante che un paio di estati fa ha deciso di sposare la causa del Manchester United nonostante l'interesse dei rossoneri. L'olandese potrebbe tornare in Serie A a partire dal mercato di gennaio. "Stava facendo davvero bene al Bologna e speravo che andasse al Milan. Credo che quando è andato al Manchester United, la decisione sia stata sbagliata". Queste le parole di Gullit a metro.co.uk.
Milan, il consiglio di Gullit a Zirkzee
—
La leggenda rossonera continua con le sue parole: "Voglio dire, per molti giocatori, trasferirsi al Manchester United è stata una decisione sbagliata. E chiunque se ne vada, gioca bene ovunque in Europa. Spero solo che ci sia una soluzione per lui".