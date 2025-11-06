Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Lucarelli: “Scudetto? Credo che il Milan sia fastidioso per tutti”

INTERVISTE

Lucarelli: “Scudetto? Credo che il Milan sia fastidioso per tutti”

Lucarelli: “Scudetto? Credo che il Milan sia fastidioso per tutti” - immagine 1
Intervistato dai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, l'ex attaccante del Napoli Cristiano Lucarelli ha parlato del Milan di Allegri
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Intervistato dai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, l'ex attaccante del Napoli Cristiano Lucarelli ha voluto spendere alcune parole sull'inizio della Serie A, soffermandosi anche sul rendimento della Fiorentina sotto al guida di Pioli, ex allenatore rossonero, e sul Milan in chiave scudetto. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Lucarelli

—  

"Pioli dava tutte le garanzie di migliorare gli anni precedenti. Questo non è accaduto, ma nel calcio può succedere. Cosa succede alla Fiorentina? A volte nel calcio uno più uno non fa due. Società organizzata, piazza importante, rosa di livello: non è detto che alla fine tutto fili liscio. Sono quei misteri del calcio che a volte ci sono, in positivo e in negativo.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Nasce il duello tra Bartesaghi ed Estupinan: chi è il migliore per il Milan? I numeri>>>

Anche la Juve ha cambiato allenatore e ha preso Spalletti? Con Luciano la Juventus si è aggiudicata uno dei migliori allenatori in circolazione. Tudor stava facendo il suo lavoro. Ma con Spalletti può riuscire a fare bene. Chi per lo Scudetto? Credo che il Milan senza coppe sia fastidioso per tutti. Vedo molto bene anche la Roma di Gasperini. E la Juve può rientrare in corsa".

Leggi anche
Cesari: “Van basten e Maradona? Non ho ricordi sulle loro voci”
Gullit messaggio a Zirkzee: “Torna in Italia. United decisione sbagliata. Il Milan...

© RIPRODUZIONE RISERVATA