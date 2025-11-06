Pianeta Milan
Umberto Chiariello, noto giornalista tifoso del Napoli di Conte,ha voluto rilasciare delle dichiarazioni parlando ancora di Milan-Napoli
Umberto Chiariello, noto giornalista tifoso del Napoli di Conte,ha voluto rilasciare delle dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC  sul problema dell'attacco azzurro, non proprio al Top. Nello spiegare il suo punto di vista, Chiariello è tornato a parlare di Milan-Napoli, match vinto dai rossoneri di Allegri per 2-1 in inferiorità numerica. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Quattro punti in quattro partite sono troppo pochi. E l'espressione di gioco che abbiamo visto per Bologna non è un buon viatico, ma mai dare il Napoli di Conte per morto, mai! Perché il Napoli di Conte ha sempre le risorse per risalire, risorgere e ripartire. Il problema è la proposta offensiva che funziona veramente poco. È un Napoli che da quando è ripartito dopo la sosta delle nazionali e ora ci sarà la prossima sosta, ha mostrato una sterilità offensiva notevole, anche se ha recuperato una compattezza difensiva importante.

Il Napoli ha il dovere di arrivare ai play-off, possibilmente tra le prime 16, anche se ora arrivare tra prime 16 è molto ma molto difficile, perché significa dover fare almeno 12 punti. Almeno 12 punti significa due vittorie e due pareggi. Sono 8 punti più quattro attuali si fa 12 e non so se bastino. L'anno scorso a 13 son bastati. Può essersi abbassata la quota, potrebbero bastare, ma significa fare un girone di ritorno, che non è di ritorno perché non sono le stesse squadre, la seconda parte del girone con passo totalmente diverso. Quindi il Napoli in Europa deve cambiare passo e in campionato però lo deve mantenere il passo. È un bivio di fronte al quale Conte si deve scontrare e ci deve qualche risposta tattica, tecnica. Non noi non chiediamo niente di particolare se non capire perché il Napoli con il Milan 38 minuti in superiorità numerica, col Torino che prende un sacco di gol, con l'Eintracht che prende un sacco di gol, col Lecce dove ha trovato una palla inattiva, col Como, che fa una buonissima fase difensiva, non ha trovato i gol. E questo non è un indizio, è quasi una prova, il che diventa un po' preoccupante.

