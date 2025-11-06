Pianeta Milan
Scaroni: “Faremo un investimento di più di 1 miliardo senza chiedere un soldo al pubblico”

Ospite negli studi di '10 minuti' di Nicola Porro, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha voluto parlare dell'investimento su San Siro
Il presidente del Milan Paolo Scaroni, è stato ospite negli studi di “10 minuti”, programma di Nicola Porro in onda sul canale di Rete 4. Il presidente rossonero ha voluto spendere alcune parole sulla proprietà, RedBird, e sull'investimento fatto per il nuovo stadio. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Scaroni

Su RedBird e l'investimento: “Tra l’altro noi come Milan che abbiamo la proprietà RedBird che di mestiere fa investimenti nelle infrastrutture sportive, e quindi ci consideriamo particolarmente equipaggiati per fare una cosa bella, sana, che piacerà a tutti. Faremo un investimento di più di 1 miliardo di euro senza chiedere un soldo al pubblico, saranno tutti i soldi privati dei nostri fondi americani. Mi sembra fatto positivo di cui non c’è proprio da vergognarsi, anzi. Costruiremo un nuovo stadio a fianco del Meazza odierno, che continueremo a utilizzare fino al 2030, poi quando il nuovo stadio entrerà in funzione e abbiamo assoluto bisogno che entri in funzione prima del 2032, perché il Meazza è stato dichiarato non idoneo dalla Uefa per fare competizioni internazionali, quindi deve essere pronto a partire da quel momento.”

