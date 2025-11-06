Il presidente del Milan Paolo Scaroni , è stato ospite negli studi di “10 minuti”, programma di Nicola Porro in onda sul canale di Rete 4. Il presidente rossonero ha voluto spendere alcune parole sulla proprietà, RedBird, e sull'investimento fatto per il nuovo stadio. Ecco, di seguito, le sue parole:

Su RedBird e l'investimento: “Tra l’altro noi come Milan che abbiamo la proprietà RedBird che di mestiere fa investimenti nelle infrastrutture sportive, e quindi ci consideriamo particolarmente equipaggiati per fare una cosa bella, sana, che piacerà a tutti. Faremo un investimento di più di 1 miliardo di euro senza chiedere un soldo al pubblico, saranno tutti i soldi privati dei nostri fondi americani. Mi sembra fatto positivo di cui non c’è proprio da vergognarsi, anzi. Costruiremo un nuovo stadio a fianco del Meazza odierno, che continueremo a utilizzare fino al 2030, poi quando il nuovo stadio entrerà in funzione e abbiamo assoluto bisogno che entri in funzione prima del 2032, perché il Meazza è stato dichiarato non idoneo dalla Uefa per fare competizioni internazionali, quindi deve essere pronto a partire da quel momento.”