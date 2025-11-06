Sul no alla ristrutturazione di San Siro: “Purtroppo no, sostanzialmente per due ragioni. La prima è che una ristrutturazione non ci avrebbe consentito di fare il più bello stadio d’Europa che è il nostro obiettivo. La seconda è che ristrutturare, uno stadio che ha due squadre che giocano il campionato e le coppe, in cui ogni tre giorni entrano tra i 50 e i 70mila spettatori, è impossibile se non si ha un altro stadio vicino in cui trasferirsi almeno temporaneamente. Purtroppo vicino a Milano, non ci sono stati che abbiano una capienza nemmeno della metà rispetto al Meazza. Quindi, sulla base di tutto questo abbiamo deciso di fare un investimento molto maggiore e di fare un nuovo stadio a fianco del Meazza”