Con la firma dell'atto notarile di vendita, lo stadio di San Siro è ufficialmente di proprietà di Milan ed Inter. Intervenuto negli studi di '10 minuti', programma di Nicola Porro in onda su Rete4, il presidente rossonero Paolo Scaroni è voluto tornare a parlare di questo tema. Tra le sue dichiarazioni, spiccano quelle inerenti alla non ristrutturazione dell'attuale impianto di San Siro. Ecco, di seguito, le sue parole:
Scaroni: “Ecco spiegato perchè non abbiamo voluto ristrutturare San Siro”
Milan, le parole di Scaroni—
Sul no alla ristrutturazione di San Siro: “Purtroppo no, sostanzialmente per due ragioni. La prima è che una ristrutturazione non ci avrebbe consentito di fare il più bello stadio d’Europa che è il nostro obiettivo. La seconda è che ristrutturare, uno stadio che ha due squadre che giocano il campionato e le coppe, in cui ogni tre giorni entrano tra i 50 e i 70mila spettatori, è impossibile se non si ha un altro stadio vicino in cui trasferirsi almeno temporaneamente. Purtroppo vicino a Milano, non ci sono stati che abbiano una capienza nemmeno della metà rispetto al Meazza. Quindi, sulla base di tutto questo abbiamo deciso di fare un investimento molto maggiore e di fare un nuovo stadio a fianco del Meazza”
