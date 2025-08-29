Portogallo senza Leao: il CT Martinez lo esenta per infortunio

Rafael Leao non parteciperà alle gare del Portogallo. Il commissario tecnico Roberto Martinez ha dispensato l'attaccante dagli impegni
Rafael Leao non parteciperà ai prossimi impegni del Portogallo. Il commissario tecnico Roberto Martinez ha dispensato l'attaccante del Milan dalle sfide contro Armenia e Ungheria, valide per le qualificazioni ai Mondiali, a causa di un infortunio.
Durante la conferenza stampa, Martinez ha confermato l'assenza del giocatore, che si aggiunge a quella di Nelson Semedo. "Non abbiamo Nelson Semedo e Rafael Leao, che non sono in forma," ha dichiarato il selezionatore. "L'importante è creare un gruppo competitivo, ma la nazionale è aperta. Vogliamo migliorare nelle prossime sei partite. Dobbiamo ricominciare da dove abbiamo lasciato a giugno."