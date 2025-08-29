Portogallo senza Leao: il CT Martinez lo esenta per infortunio

Durante la conferenza stampa, Martinez ha confermato l'assenza del giocatore, che si aggiunge a quella di Nelson Semedo. "Non abbiamo Nelson Semedo e Rafael Leao, che non sono in forma," ha dichiarato il selezionatore. "L'importante è creare un gruppo competitivo, ma la nazionale è aperta. Vogliamo migliorare nelle prossime sei partite. Dobbiamo ricominciare da dove abbiamo lasciato a giugno."