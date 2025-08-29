Pianeta Milan
Portogallo senza Leao: il CT Martinez lo esenta per infortunio

Leao non ha ancora recuperato, non sarà convocato per Lecce-Milan
Rafael Leao non parteciperà alle gare del Portogallo. Il commissario tecnico Roberto Martinez ha dispensato l'attaccante dagli impegni
Alessia Scataglini

Rafael Leao non parteciperà ai prossimi impegni del Portogallo. Il commissario tecnico Roberto Martinez ha dispensato l'attaccante del Milan dalle sfide contro Armenia e Ungheria, valide per le qualificazioni ai Mondiali, a causa di un infortunio.

Portogallo senza Leao: l'attaccante del Milan non convocato per infortunio

Durante la conferenza stampa, Martinez ha confermato l'assenza del giocatore, che si aggiunge a quella di Nelson Semedo. "Non abbiamo Nelson Semedo e Rafael Leao, che non sono in forma," ha dichiarato il selezionatore. "L'importante è creare un gruppo competitivo, ma la nazionale è aperta. Vogliamo migliorare nelle prossime sei partite. Dobbiamo ricominciare da dove abbiamo lasciato a giugno."

Leao, un'assenza già nota

Leao, che si è infortunato nella partita di Coppa Italia contro il Bari, ha già saltato le gare di campionato contro la Cremonese e il Lecce. La decisione del CT portoghese conferma la necessità per il giocatore di recuperare al meglio la condizione fisica.

La lista dei convocati del Portogallo

DIFENSORI:

  • Diogo Dalot (Manchester United)

  • João Cancelo (Al Hilal)

  • Nuno Mendes (PSG)

  • Gonçalo Inácio (Sporting CP)

  • Rúben Dias (Manchester City)

  • António Silva (Benfica)

  • Renato Veiga (Villarreal)

    • CENTROCAMPISTI:

  • João Palhinha (Tottenham Hotspurs)

  • Rúben Neves (Al Hilal)

  • João Neves (PSG)

  • Vitinha (PSG)

  • Bruno Fernandes (Manchester United)

  • Pedro Gonçalves (Sporting CP)

  • Bernardo Silva (Manchester City)

    ATTACCANTI:

  • João Félix (Al Nassr)

  • Francisco Trincão (Sporting CP)

  • Francisco Conceição (Juventus)

  • Pedro Neto (Chelsea FC)

  • Gonçalo Ramos (PSG)

  • Cristiano Ronaldo (Al Nassr)

