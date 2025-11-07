Il Milan è pronto ad affrontare il Parma domani sera. Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa di tanti temi tra cui il possibile futuro di Mike Maignan. Il portiere francese è in scadenza di contratto a fine stagione. "Per quanto riguarda Maignan, lo dico sempre ai ragazzi perché ci credo, quando siamo al Milan tutti noi dobbiamo farlo con passione e voglia per creare presupposti per ottenere risultati. La maglia del Milan bisogna tenersela, quando si va via non torniamo. Così abbiamo più possibilità di vincere. Maignan è un grandissimo portiere da sempre. Non lo dico io. La società sta programmando il futuro, giustamente, c'è chi deciderà il meglio per il Milan, noi pensiamo all'obiettivo finale, i primi 4 posti".