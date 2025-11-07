Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, venerdì 7 novembre 2025. Ma anche nel corso della mattinata sono emerse molte notizie interessanti concernenti l'universo rossonero. Non potrebbe essere altrimenti: ci avviciniamo, infatti, all'ultima giornata di campionato prima dell'ultima sosta Nazionali dell'anno solare. Concludere con una vittoria sarebbe di importanza capitale per il Diavolo. Vediamo ora, dunque, insieme le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA