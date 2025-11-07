Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, vincere a Parma per una sosta serena e uno sprint di entusiasmo verso il derby

ULTIME MILAN NEWS

Milan, vincere a Parma per una sosta serena e uno sprint di entusiasmo verso il derby

Milan, obiettivo Parma: la vittoria per mettere pressione a Inter e Napoli
Il Milan di Allegri cerca a Parma l'ultimo slancio prima della sosta: una vittoria darebbe fiducia in vista del derby e confermerebbe la solidità del gruppo, ora vicino a recuperare Pulisic e Rabiot
Redazione

Il Milan arriva al Tardini con un obiettivo chiaro: chiudere nel migliore dei modi il ciclo di partite prima della sosta e continuare a mettere pressione a Napoli e Inter. Dopo la convincente vittoria con la Roma, la squadra di Massimiliano Allegri vuole trovare continuità e serenità, soprattutto in vista del derby del 23 novembre.

Milan, vincere a Parma per una dose di fiducia prima del Derby

—  

'Tuttosport' oggi in edicola dedica un articolo al Milan e alla situazione serena che si vive a Milanello dopo le ultime partite. Un segnale importante che fa sorridere tutti è vedere l'infermeria svuotarsi e rivedere allenarsi in gruppo volti importanti. Uno di questi è Christian Pulisic. Lo statunitense è tornato ad allenarsi in gruppo dopo lo stop con la nazionale americana e sarà convocato per la trasferta di Parma. Diverso il discorso per Adrien Rabiot: il francese non sarà a disposizione contro il Parma, ma il suo rientro è fissato proprio per la stracittadina contro l'Inter. Lo stesso obiettivo ce l'ha Santiago Gimenez, che sta recuperando da un problema alla caviglia e punta a rientrare in gruppo nei giorni immediatamente precedenti alla sfida con i nerazzurri.

LEGGI ANCHE

Tutti e tre i giocatori, ovviamente, non andranno con le proprie nazionali e avranno il tempo necessario per recuperare completamente dai rispettivi problemi e prepararsi al meglio per il derby con i nerazzurri. Come sottolinea Tuttosport, Allegri, dall'inizio della stagione, non ha mai avuto tutta la rosa al completo, ma nonostante questo il Milan è a un solo punto dal Napoli capolista. Un dato che racconta il valore del gruppo e la solidità del lavoro fatto a Milanello.

LEGGI ANCHE: Parma-Milan, fari su Suzuki: il giovane portiere seguito da ‘mezza Europa’ >>>

Vincere a Parma, dunque, non è solo una questione di classifica: significherebbe andare alla sosta con fiducia, senza tensioni in vista del derby. Il calendario non permette distrazioni, perché il margine in vetta è minimo e ogni passo falso pesa doppio. Anche per questo, nello spogliatoio rossonero si evita di parlare apertamente di scudetto, ma nessuno lo considera più un sogno proibito. La forza del Milan, oggi, è nella compattezza. Chi è rimasto fuori ha continuato a essere presente nella quotidianità di Milanello, segnale di un gruppo unito e maturo. E con undici punti raccolti negli scontri diretti contro Bologna, Napoli, Juventus, Atalanta e Roma, i rossoneri hanno già dimostrato di potersela giocare con tutti. Ora serve un ultimo sforzo: vincere a Parma per vedere con tranquillità i risultati di Bologna-Napoli e Inter-Lazio.

Leggi anche
Milan, Saelemaekers è imprescindibile per Allegri: è tornato in rossonero più forte e maturo
Leao trascinatore del Milan, Allegri ci crede: a Parma lo vuole ancora dominante

© RIPRODUZIONE RISERVATA