Milan, obiettivo Parma: la vittoria per mettere pressione a Inter e Napoli

Tutti e tre i giocatori, ovviamente, non andranno con le proprie nazionali e avranno il tempo necessario per recuperare completamente dai rispettivi problemi e prepararsi al meglio per il derby con i nerazzurri. Come sottolinea Tuttosport, Allegri, dall'inizio della stagione, non ha mai avuto tutta la rosa al completo , ma nonostante questo il Milan è a un solo punto dal Napoli capolista . Un dato che racconta il valore del gruppo e la solidità del lavoro fatto a Milanello.

Vincere a Parma, dunque, non è solo una questione di classifica: significherebbe andare alla sosta con fiducia, senza tensioni in vista del derby. Il calendario non permette distrazioni, perché il margine in vetta è minimo e ogni passo falso pesa doppio. Anche per questo, nello spogliatoio rossonero si evita di parlare apertamente di scudetto, ma nessuno lo considera più un sogno proibito. La forza del Milan, oggi, è nella compattezza. Chi è rimasto fuori ha continuato a essere presente nella quotidianità di Milanello, segnale di un gruppo unito e maturo. E con undici punti raccolti negli scontri diretti contro Bologna, Napoli, Juventus, Atalanta e Roma, i rossoneri hanno già dimostrato di potersela giocare con tutti. Ora serve un ultimo sforzo: vincere a Parma per vedere con tranquillità i risultati di Bologna-Napoli e Inter-Lazio.