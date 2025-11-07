Pianeta Milan
Zion Suzuki è la rivelazione del Parma e uno dei portieri più osservati d'Europa. Come scrive Tuttosport, il Milan lo segue da vicino, complice l'incertezza sul futuro di Mike Maignan. Sabato sarà una vetrina importante per il suo futuro
Parma-Milan è un importante banco di prova per i rossoneri, ma soprattutto per il portiere dei crociati Zion Suzuki. Come scrive 'Tuttosport' stamattina in edicola, il classe 2002 giapponese è diventato in pochi mesi una delle sorprese del campionato con la maglia del Parma, dove sta combinando talento e carisma.

L'avvio di stagione del giovane estremo difensore è stato scintillante. I numeri raccontano di una sicurezza crescente tra i pali e di prestazioni sempre più convincenti. Riflessi rapidi, coraggio nelle uscite e una leadership che trasmette fiducia a tutto il reparto arretrato: Suzuki è un punto fermo del progetto di Cuesta, ma anche una delle rivelazioni più osservate d'Europa. Non a caso, il Milan lo segue da vicino. La situazione di Mike Maignan, sempre più incerta, tiene il club rossonero in allerta, e il profilo del portiere giapponese piace per la sua modernità. Bravo con i piedi, attento nella lettura del gioco e capace di guidare la difesa con autorevolezza, Suzuki rappresenta l'identikit ideale per il calcio contemporaneo. In Inghilterra, nel frattempo, anche il Chelsea ha iniziato a informarsi sul suo conto.

Come scrive il quotidiano torinese, il futuro è saldo nelle sue mani e nelle sue decisioni: "Le sue priorità sono chiare: lasciare Parma soltanto se troverà una destinazione che gli garantisca la titolarità. Niente fughe in avanti o illusioni di gloria: un percorso costruito con la lucidità tipica di chi sa che il talento, da solo, non basta". Arrivato a Parma nell’estate del 2024 dal Saint-Truiden per poco più di otto milioni di euro, Suzuki ha già fatto lievitare il proprio valore. Il club ducale, abituato a valorizzare giovani di talento, potrebbe presto registrare un'altra plusvalenza importante come successo con Bonny, Leoni e Sohm.

Gran parte del merito va anche al lavoro quotidiano con Pavarini, preparatore dei portieri dei gialloblù, che ha costruito per lui un percorso su misura. Allenamenti basati su esplosività e reattività, esercizi con strumenti innovativi, come gli occhiali stroboscopici e le palline da tennis. Suzuki, maniacale nello studio dei dettagli e nell'analisi dei video, incarna l'evoluzione del portiere moderno. Oggi è già titolare della nazionale giapponese e si prepara a essere uno dei volti da seguire in vista del Mondiale 2026.

