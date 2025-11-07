Zion Suzuki è la rivelazione del Parma e uno dei portieri più osservati d'Europa. Come scrive Tuttosport, il Milan lo segue da vicino, complice l'incertezza sul futuro di Mike Maignan. Sabato sarà una vetrina importante per il suo futuro

Redazione 7 novembre 2025 (modifica il 7 novembre 2025 | 14:37)

Parma-Milan è un importante banco di prova per i rossoneri, ma soprattutto per il portiere dei crociati Zion Suzuki. Come scrive 'Tuttosport' stamattina in edicola, il classe 2002 giapponese è diventato in pochi mesi una delle sorprese del campionato con la maglia del Parma, dove sta combinando talento e carisma.