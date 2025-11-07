Calciomercato Milan, Pasotto: 'Ecco i possibili sostituti di Maignan'

Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Pasotto: “Futuro Maignan? Tare ha messo sul taccuino questi due nomi”

Calciomercato Milan, il giornalista Marco Pasotto ha svelato i due nomi sul taccuino del ds Igli Tare, per sostituire un'eventuale partente Maignan, il cui futuro in rossonero è sempre più in dubbio: tutti i dettagli
Redazione PM

Il futuro di Mike Maignan al Milanè sempre più in bilico. Il contratto del portiere francese con i rossoneri scade nel giugno del 2026 e finora non è ancora stato trovato un accordo tra le parti per il rinnovo. Con il passare del tempo la situazione si fa sempre più complicata e non è da sicuramente un suo addio ai colori rossoneri.

Calciomercato Milan, i possibili sostituti di Maignan

Nel frattempo, per non farsi trovare impreparato, il ds Igli Tare, si sta guardando altrove per trovare dei validi sostituti. Su questo punto è intervenuto il giornalista Marco Pasotto: ecco le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport:

LEGGI ANCHE

Su Maignan: "Nel dopogara con la Roma, Massimiliano Allegri si è chiamato fuori: 'Come ho convinto Maignan a rimanere? Non sono stato assolutamente io. Merito di Claudio Filippi, uno dei migliori preparatori che c'è in giro. E poi la società, che lo voleva tenere fortemente'. Le bugie bianche, in quanto tali, non fanno male. Ma, per ciò che si era capito lungo l'estate, il futuro a breve termine di Mike si era sviluppato con modalità abbastanza diverse".

LEGGI ANCHE: Milan, il nuovo difensore può arrivare dalla Serie A: ecco il colpo che non ti aspetti >>>

Sui sostituti: "Mike sta andando a scadenza e fra due mesi sarà libero di prendere accordi con un altro club nel quale prendere residenza da luglio in avanti. Segnali diversi al momento non ce ne sono, lo stallo prosegue e quello che una volta era un dialogo è ormai congelato da tempo. Le strade di giocatore e società vanno inesorabilmente verso la separazione, anche se il Milan proverà a fare un ultimo tentativo. Al francese era già stata messa sul tavolo un anno fa una proposta di rinnovo (2028), con adeguamento economico da 2,8 a 5 milioni. Poi però era stato proprio il Milan a rallentare. E ora Maignan parrebbe orientato in maniera piuttosto convinta a riallacciare la relazione col Chelsea (ma occhio anche a Bayern e Juve). Il Diavolo ovviamente si sta guardando intorno, e non da oggi. I primi nomi finiti sul taccuino di Tare sono stati quelli di Noah Atubolu (Friburgo) e Zion Suzuki (Parma)".

