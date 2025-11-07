Nuovo San Siro, Abodi entusiasta: 'Sarà un emblema del calcio italiano'

Il rogito per la cessione di San Siro a Milan e Inter segna una svolta storica: per il Ministro Abodi è “una grande opportunità per il calcio italiano”. Ora parte l'iter verso il nuovo stadio, tra entusiasmo, burocrazia e un’indagine aperta

Il rogito per la cessione di San Siro a Milan e Inter ha rappresentato una svolta storica per Milano e il calcio italiano. Tuttosport oggi in edicola dedica un articolo alle parole del Ministro per lo Sport e per i Giovani Andrea Abodi, volte a promuovere il progetto: "È una grande opportunità per la città e per il calcio italiano in generale". Al margine della sua visita a Eicma, il Ministro ha affermato che il piano dei due club va oltre Euro 2032. "Il nuovo San Siro sarà uno degli emblemi" ha concluso Abodi.