Nuovo San Siro, Abodi entusiasta: 'Sarà un emblema del calcio italiano'

Però, come ricorda il quotidiano torinese, il percorso amministrativo sarà ancora lungo: il progetto dovrà superare la valutazione d'impatto ambientale e la conferenza di servizi, con la stipula della convenzione urbanistica prevista per marzo 2027. Le autorizzazioni finali dovrebbero arrivare entro l'estate dello stesso anno, mentre i collaudi del nuovo stadio, da 71.500 posti e inserito in una riqualificazione complessiva di oltre 280.000 metri quadrati, sono previsti per la fine del 2030.
LEGGI ANCHE: Parma-Milan, probabili formazioni: tre ballottaggi per Allegri. Pulisic torna titolare?>>>
Non mancano però le ombre giudiziarie. L’indagine della Procura di Milano per turbativa d’asta, definita da Scaroni "un venticello", riguarda la presunta confezione del bando su misura per i due club. Una tesi respinta dalla vicesindaca Anna Scavuzzo, che a Radio 24 ha difeso la trasparenza del processo amministrativo: "Cosa dovevamo fare? Tagliare su misura un bando con qualcuno che ci dice che lo vorrebbe in un certo modo? È un gatto che si morde la coda".
© RIPRODUZIONE RISERVATA