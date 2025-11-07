Nuovo San Siro, Abodi entusiasta: 'Sarà un emblema del calcio italiano'

Pianeta Milan
Nuovo San Siro, le parole del Ministro Abodi: “Grande opportunità per la città e il calcio italiano”

Il rogito per la cessione di San Siro a Milan e Inter segna una svolta storica: per il Ministro Abodi è “una grande opportunità per il calcio italiano”. Ora parte l'iter verso il nuovo stadio, tra entusiasmo, burocrazia e un’indagine aperta
Il rogito per la cessione di San Siro a Milan e Inter ha rappresentato una svolta storica per Milano e il calcio italiano. Tuttosport oggi in edicola dedica un articolo alle parole del Ministro per lo Sport e per i Giovani Andrea Abodi, volte a promuovere il progetto: "È una grande opportunità per la città e per il calcio italiano in generale". Al margine della sua visita a Eicma, il Ministro ha affermato che il piano dei due club va oltre Euro 2032. "Il nuovo San Siro sarà uno degli emblemi" ha concluso Abodi.

Abodi sul nuovo stadio a San Siro per Milan e Inter

La svolta dell'acquisto del Meazza da parte dei due club ha rasserenato anche la Figc, che ora vede Milano più vicina a confermare la propria presenza tra le sedi degli Europei del 2032. Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha ricordato ai microfoni della 'Bbc' come "San Siro fosse stato bocciato dalla Uefa" perché non aveva più quello che serve per il calcio moderno.

Però, come ricorda il quotidiano torinese, il percorso amministrativo sarà ancora lungo: il progetto dovrà superare la valutazione d'impatto ambientale e la conferenza di servizi, con la stipula della convenzione urbanistica prevista per marzo 2027. Le autorizzazioni finali dovrebbero arrivare entro l'estate dello stesso anno, mentre i collaudi del nuovo stadio, da 71.500 posti e inserito in una riqualificazione complessiva di oltre 280.000 metri quadrati, sono previsti per la fine del 2030.

Non mancano però le ombre giudiziarie. L’indagine della Procura di Milano per turbativa d’asta, definita da Scaroni "un venticello", riguarda la presunta confezione del bando su misura per i due club. Una tesi respinta dalla vicesindaca Anna Scavuzzo, che a Radio 24 ha difeso la trasparenza del processo amministrativo: "Cosa dovevamo fare? Tagliare su misura un bando con qualcuno che ci dice che lo vorrebbe in un certo modo? È un gatto che si morde la coda".

