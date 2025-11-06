Ecco, di seguito, tutti i convocati di Pochettino:
PORTIERI: Roman Celentano (FC Cincinnati); Matt Freese (New York City FC); Jonathan Klinsmann (Cesena); Patrick Schulte (Columbus Crew)
DIFENSORI: Max Arfsten (Columbus Crew); Sergiño Dest (PSV Eindhoven); Alex Freeman (Orlando City SC); Mark McKenzie (Toulouse FC); Tim Ream (Charlotte FC), Miles Robinson (FC Cincinnati); Joe Scally (Borussia Mönchengladbach); John Tolkin (Holstein Kiel); Auston Trusty (Celtic)
CENTROCAMPISTI: Tyler Adams (AFC Bournemouth); Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps); Aidan Morris (Middlesbrough); Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach); Cristian Roldan (Seattle Sounders); Tanner Tessmann (Olympique Lyonnais); Sean Zawadzki (Columbus Crew)
ATTACCANTI: Brenden Aaronson (Leeds United); Folarin Balogun (AS Monaco); Diego Luna (Real Sait Lake); Ricardo Pepi (PSV Eindhoven); Haji Wright (Coventry City)
