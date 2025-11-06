Pianeta Milan
Milan, Pulisic non convocato da Pochettino: salterà le amichevoli in Nazionale

Milan, Pulisic non convocato da Pochettino: salterà le amichevoli in Nazionale
Buone notizie per il Milan in vista dei prossimi impegni in campionato. Christian Pulisic non è stato convocato da Pochettino
Alessia Scataglini
Buone notizie per il Milan in vista dei prossimi impegni in campionato. Christian Pulisic, nonostante ormai sia ufficialmente recuperato, non è stato convocato dal CT statunitense Mauricio Pochettino per gli impegni in amichevole della nazionale Americana. Il giocatore, perciò, rimarrà a Milanello per cercare di ritrovare la forma migliore in vista dei prossimi impegni.

Milan, niente 'America' per Pulisic

—  

L'ultimo match prima della sosta è in programma sabato 08 novembre alle ore 20:45 contro il Parma al Tardini, dopodichè il campionato si stopperà per poi riprendere il 23 di novembre. Al rientro, infatti, il Milan avrà subito un big match: Inter-Milan, il derby della Madonnina.

Ecco, di seguito, tutti i convocati di Pochettino:

PORTIERI: Roman Celentano (FC Cincinnati); Matt Freese (New York City FC); Jonathan Klinsmann (Cesena); Patrick Schulte (Columbus Crew)

DIFENSORI: Max Arfsten (Columbus Crew); Sergiño Dest (PSV Eindhoven); Alex Freeman (Orlando City SC); Mark McKenzie (Toulouse FC); Tim Ream (Charlotte FC), Miles Robinson (FC Cincinnati); Joe Scally (Borussia Mönchengladbach); John Tolkin (Holstein Kiel); Auston Trusty (Celtic)

CENTROCAMPISTI: Tyler Adams (AFC Bournemouth); Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps); Aidan Morris (Middlesbrough); Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach); Cristian Roldan (Seattle Sounders); Tanner Tessmann (Olympique Lyonnais); Sean Zawadzki (Columbus Crew)

ATTACCANTI: Brenden Aaronson (Leeds United); Folarin Balogun (AS Monaco); Diego Luna (Real Sait Lake); Ricardo Pepi (PSV Eindhoven); Haji Wright (Coventry City)

Nazionali, la Serbia chiama Pavlovic: ecco tutti i convocati

