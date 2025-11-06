La sosta delle Nazionali si sta avvicinando sempre di più. Sabato infatti, andrà in scena l'ultimo match di Serie A prima dello stop: Parma-Milan. Tra le tante squadre in corsa per il Mondiale c'è anche la Serbia. La squadra di Paunovic, infatti, affronterà l'Inghilterra giovedì 13 novembre in trasferta, per poi spostarsi a casa ed affrontare la Lettonia.
Nazionali, la Serbia chiama Pavlovic: ecco tutti i convocati
La sosta sta arrivando e le Nazionali chiamano. La Serbia del Commissario Tecnico Paunovic ha chiamato Pavlovic, giocatore del Milan
Tra i convocati del CT Paunovic, ovviamente, è presente anche il giocatore del Milan Strahinja Pavlovic, autore del gol che ha regalato la vittoria ai rossoneri contro la Roma di Gasperini. Tra i nomi è presente anche quello di Luka Jovic, ex giocatore del Milan. Ecco, di seguito, la lista dei convocati:
