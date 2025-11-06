Pianeta Milan
Nazionali, la Serbia chiama Pavlovic: ecco tutti i convocati

La sosta sta arrivando e le Nazionali chiamano. La Serbia del Commissario Tecnico Paunovic ha chiamato Pavlovic, giocatore del Milan
Alessia Scataglini
La sosta delle Nazionali si sta avvicinando sempre di più. Sabato infatti, andrà in scena l'ultimo match di Serie A prima dello stop: Parma-Milan. Tra le tante squadre in corsa per il Mondiale c'è anche la Serbia. La squadra di Paunovic, infatti, affronterà l'Inghilterra giovedì 13 novembre in trasferta, per poi spostarsi a casa ed affrontare la Lettonia.

Tra i convocati del CT Paunovic, ovviamente, è presente anche il giocatore del Milan  Strahinja Pavlovic, autore del gol che ha regalato la vittoria ai rossoneri contro la Roma di Gasperini. Tra i nomi è presente anche quello di Luka Jovic, ex giocatore del Milan. Ecco, di seguito, la lista dei convocati:

PORTIERI

  • Predrag Rajkovic,

  • Dorde Petrovic,

  • Veljko Ilic

    • DIFENSORI

  • Nikola Milenkovic,

  • Strahinja Pavlovic,

  • Milos Veljkovic,

  • Veljko Milosavljevic,

  • Ognjen Mimovic,

  • Strahinja Erakovic,

  • Mihailo Ristic,

  • Aleksa Terzic

    • CENTROCAMPISTI

  • Sasa Lukic,

  • Ivan Ilic,

  • Marko Grujic,

  • Nemanja Gudelj,

  • Aleksandar Stankovic,

  • Vanja Dragojevic,

  • Andrija Zivkovic,

  • Lazar Randelovic,

  • Filip Kostic,

  • Luka Ilic,

  • Lazar Samardzic

    • ATTACCANTI

  • Dusan Vlahovic,

  • Luka Jovic,

  • Petar Ratkov,

  • Nemanja Radonjic,

  • Aleksandar Katai

