Milan, i rossoneri, dopo la vittoria contro la Roma, sono pronti a scendere di nuovo in campo. Questo sabato sfida al Parma che al momento sta lottando per rimanere in Serie A. Giornata quella di oggi ricca di importanti novità in casa rossonera. Per il mercato spunta un altro nome in attacco. Stadio Milan: dopo il rogito ecco i prossimi passi. Infortuni, le ultime novità in vista di Parma e non solo. E dal bilancio spunta un dato a sorpresa. Ecco le top news da PianetaMilan. PROSSIMA SCHEDA