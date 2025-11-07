Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, il nuovo stadio ti aumenta i ricavi: il paragone con le altre big europee. A fare la differenza ….

ULTIME MILAN NEWS

Milan, il nuovo stadio ti aumenta i ricavi: il paragone con le altre big europee. A fare la differenza ….

Milan, il nuovo stadio porta benefici economici: tutti i dati
Milan, la costruzione del nuovo stadio porterà a grossi passi in avanti dal punto di vista economico come successo alle big europee come Juventus, Real Madrid e Tottenham. Ecco cosa può fare la differenza
Redazione PM

Mercoledì scorso è stato un giorno storico per il calcio italiano ed europeo. Milan e Inter hanno completato il rogito notarile per l'acquisto, dal Comune di Milano, di San Siro e delle aree circostanti. Obiettivo creare un nuovo stadio da 71.500 posti entro il 2032, anno in cui si disputeranno in Italia gli Europei di calcio.

Il nuovo stadio aumenta i ricavi

—  

Tra i benefici di avere uno stadio nuovo c'è l'aumento dei ricavi: secondo quanto riportato da Calcio & Finanza essi con un impianto innovativo possono essere raddoppiati. L'esempio più eclatante è quello della Juventus che dopo la costruzione dello Juventus Stadium ha visto i ricavi passare da 10 milioni a 27,4 incassati durante la prima stagione. Come sottolineato da Tuttosport, sulla stessa scia hanno fatto Real Madrid, che dopo la ristrutturazione del Santiago Bernabeu (costo 2 miliardi di euro) ha aumentato i ricavi da 122 a 248 milioni nel 2024. Anche altri top club come Bayern Monaco (+80%), Arsenal (+111%) e Tottenham (+138,5) hanno seguito lo stesso percorso.

LEGGI ANCHE

Secondo il quotidiano torinese ha fare la differenza è il fatto che questi nuovi impianti non funzioneranno solo il giorno della partita, ma saranno attivi 7 giorni su 7. Nel caso del Real Madrid su 248 mlioni incassati ben 44 sono arrivati da attività extra-calcio come ristoranti, palestre e hotel.

Il ricavo dai biglietti

—  

Non va dimenticato il discorso legato al ricavo dal singolo biglietto. Secondo Tuttosport Inter e Milan guadagnano in media circa 40 euro per ogni ticket venduto, la Juventus ne guadagna poco sotto i 70 euro pur avendo uno stadio, l'Allianz Stadium, molto più piccolo di San Siro.

LEGGI ANCHE: Parma-Milan, probabili formazioni: tre ballottaggi per Allegri. Pulisic torna titolare?>>>

All'estero invece si hanno cifre più alte: il Real Madrid guadagna dai biglietti di ogni singolo tifoso 137 euro, il Paris Saint-German 133, mentre il Barcellona 101. A fare la differenza anche in questo caso sono  le aree vip dedicate ai tifosi e alle aziende. Proprio quelle che mancano nell'attuale stadio Meazza.

Leggi anche
Milan, Allegri è stato accontentato. Ecco tutte le informazioni sull’amichevole dei...
Nuovo San Siro, le parole del Ministro Abodi: “Grande opportunità per la città e il calcio...

© RIPRODUZIONE RISERVATA