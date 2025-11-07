Milan, il nuovo stadio porta benefici economici: tutti i dati

Mercoledì scorso è stato un giorno storico per il calcio italiano ed europeo. Milan e Inter hanno completato il rogito notarile per l'acquisto, dal Comune di Milano, di San Siro e delle aree circostanti. Obiettivo creare un nuovo stadio da 71.500 posti entro il 2032, anno in cui si disputeranno in Italia gli Europei di calcio.

Il nuovo stadio aumenta i ricavi

Tra i benefici di avere uno stadio nuovo c'è l'aumento dei ricavi: secondo quanto riportato da Calcio & Finanza essi con un impianto innovativo possono essere raddoppiati. L'esempio più eclatante è quello della Juventus che dopo la costruzione dello Juventus Stadium ha visto i ricavi passare da 10 milioni a 27,4 incassati durante la prima stagione. Come sottolineato da Tuttosport, sulla stessa scia hanno fatto Real Madrid, che dopo la ristrutturazione del Santiago Bernabeu (costo 2 miliardi di euro) ha aumentato i ricavi da 122 a 248 milioni nel 2024. Anche altri top club come Bayern Monaco (+80%), Arsenal (+111%) e Tottenham (+138,5) hanno seguito lo stesso percorso.