Milan, il nuovo stadio porta benefici economici: tutti i dati

Secondo il quotidiano torinese ha fare la differenza è il fatto che questi nuovi impianti non funzioneranno solo il giorno della partita, ma saranno attivi 7 giorni su 7. Nel caso del Real Madrid su 248 mlioni incassati ben 44 sono arrivati da attività extra-calcio come ristoranti, palestre e hotel.
Il ricavo dai biglietti—
Non va dimenticato il discorso legato al ricavo dal singolo biglietto. Secondo Tuttosport Inter e Milan guadagnano in media circa 40 euro per ogni ticket venduto, la Juventus ne guadagna poco sotto i 70 euro pur avendo uno stadio, l'Allianz Stadium, molto più piccolo di San Siro.
All'estero invece si hanno cifre più alte: il Real Madrid guadagna dai biglietti di ogni singolo tifoso 137 euro, il Paris Saint-German 133, mentre il Barcellona 101. A fare la differenza anche in questo caso sono le aree vip dedicate ai tifosi e alle aziende. Proprio quelle che mancano nell'attuale stadio Meazza.
