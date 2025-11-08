Verso Parma-Milan, il giornalista Franco Ordine ha analizzato alcuni passaggi della conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia: "Può tornare Pulisic, Rabiot e Gimenez sono attesi al derby, dopo la sosta. Questo significa che per il Milan continua la corsa contro il tempo e l'emergenza anche nel viaggio a Parma". Nel suo pezzo per 'Il Giornale' Ordine parla del pareggio contro il Pisa e la sconfitta contro la Cremonese: "Quei 5 punti persi per strada, nei due confronti domestici e con squadre neopromosse, cominciano a pesare sulla classifica che è tutta da costruire e che rende indispensabile un successo fuori casa rincorso dal precedente di Lecce".