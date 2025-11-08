Verso Parma-Milan, il giornalista Franco Ordine ha analizzato alcuni passaggi della conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia: "Può tornare Pulisic, Rabiot e Gimenez sono attesi al derby, dopo la sosta. Questo significa che per il Milan continua la corsa contro il tempo e l'emergenza anche nel viaggio a Parma". Nel suo pezzo per 'Il Giornale' Ordine parla del pareggio contro il Pisa e la sconfitta contro la Cremonese: "Quei 5 punti persi per strada, nei due confronti domestici e con squadre neopromosse, cominciano a pesare sulla classifica che è tutta da costruire e che rende indispensabile un successo fuori casa rincorso dal precedente di Lecce".
PARMA-MILAN
Ordine: “Anche contro il Parma un Milan in emergenza. Maignan? Le parole di Allegri …”
Il giornalista Franco Ordina ha scritto un pezzo di analisi verso Parma-Milan. Il parere sulle parole di Allegri su Maignan e non solo. Un estratto da 'Il Giornale'
Parma-Milan, Ordine su Maignan
Oltre a questi punti, Ordine ha analizzato le parole di Allegri su Maignan: "Riferimento finisce a Maignan, capitano, contratto in scadenza, protagonista del rigore parato contro la Roma. 'Chi sta al Milan deve lavorare tutti i giorni con passione per creare i presupposti e per ottenere i risultati perché la maglia del Milan bisogna tenersela e perché poi quando andiamo via non è che ci torniamo. Sul futuro ci penseranno Furlani e Tare'. Sembra quasi un monito rivolto al francese".
Questo un estratto del pensiero di Franco Ordine su Parma-Milan.
