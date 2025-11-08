Prima pagina Corriere dello Sport: “Allegri vuole quota 100 con il Milan”

Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 8 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 8 novembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con il derby della Mole tra Juventus e Torino, le parole di Ventura. Milan a Parma per la vetta. Allegri vuole quota 100 con il Milan. De Rossi il fuoco di Genoa. De Laurentiis sullo stadio Maradona. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.
