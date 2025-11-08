PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, musica maestro Modric”

EDICOLA

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, musica maestro Modric”

Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Milan, musica maestro Modric'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 8 novembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 8 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con il derby della Mole tra Juventus e Torino. Il Milan a Parma tenta il sorpasso. Musica maestro Modric. Marotta, Scaroni e lo stadio dei sogni. Inter e Frattesi, pronti all'addio già a gennaio. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.

 

Leggi anche
Sacchi: “Col Parma palla gol per il Milan. Leao? Notevoli progressi”. Poi un avviso
Milan, Leao re degli assist: solo due top attaccanti di Serie A hanno partecipato a più gol

© RIPRODUZIONE RISERVATA