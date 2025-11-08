Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, musica maestro Modric”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 8 novembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 8 novembre 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con il derby della Mole tra Juventus e Torino. Il Milan a Parma tenta il sorpasso. Musica maestro Modric. Marotta, Scaroni e lo stadio dei sogni. Inter e Frattesi, pronti all'addio già a gennaio. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.