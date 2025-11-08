Pianeta Milan
Nevio Scala, ex giocatore del Milan e allenatore del Parma ha parlato dei suoi ricordi sulla panchina emiliana e non solo. Un estratto da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Nevio Scala, ex giocatore del Milan e allenatore del Parma ha parlato della sfida di questa sera tra i due club. Nella sua lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport' Scala ha parlato della prima sfida contro i rossoneri: "E come si fa a dimenticarlo? Stagione 1990-91, noi eravamo una neopromossa, loro una corazzata allenata da Arrigo Sacchi. Mi pare che la partita fosse a metà gennaio, di sicuro era l’ultimo turno del girone d’andata".

Scala ricorda la partita: "Doppietta di Sandro Melli. Dominammo dall’inizio alla fine. Con quel successo scavalcammo il Milan in classifica e ci portammo al secondo posto assieme alla Juve di Maifredi, dietro alla capolista Inter. In difesa c’erano Tassotti, Costacurta e Baresi. E poi c’erano Rijkaard e Van Basten. Lo dico per spiegare ai più giovani la grandezza della nostra impresa: noi avevamo l’ossatura di squadra della promozione dall Serie B. Eppure riuscimmo a mettere sotto quello squadrone".

Il doppio ex parla anche della sfida di questa sera: "Il calcio lo seguo con distacco. Penso alla mia famiglia, alla mia azienda, alle mie passioni. Se devo scegliere, dico Parma. Però il Milan di Allegri è un osso duro".

