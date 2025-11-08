Nevio Scala, ex giocatore del Milan e allenatore del Parma ha parlato dei suoi ricordi sulla panchina emiliana e non solo. Un estratto da 'La Gazzetta dello Sport'

Nevio Scala, ex giocatore del Milan e allenatore del Parma ha parlato della sfida di questa sera tra i due club. Nella sua lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport' Scala ha parlato della prima sfida contro i rossoneri: "E come si fa a dimenticarlo? Stagione 1990-91, noi eravamo una neopromossa, loro una corazzata allenata da Arrigo Sacchi. Mi pare che la partita fosse a metà gennaio, di sicuro era l’ultimo turno del girone d’andata".