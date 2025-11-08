L'ex terzino del Milan Serginho parla così della scomparsa del proprio figlio Diego , morto nell'agosto del 2024: "Non si può spiegare a parole la ferita che ti lascia un dramma così. Non mi abituerò mai a parlare della morte di Diego . Da quando non c’è più ho rimesso in discussione tutte le certezze che avevo. È il dolore più forte che un essere umano possa sopportare . Oggi vivo per lui, sono sicuro che ci aspetta un’altra vita in cui staremo insieme per sempre. I tifosi rossoneri? Ho sentito tanto affetto nel momento più difficile, non lo dimenticherò mai".

Ex Milan, i ricordi di Serginho

Con Cesari Maldini è cambiato tutto: "Devo ringraziare lui e Ancelotti. Maldini mi ha salvato la carriera: mi diceva di pensare solo ad attaccare, con lui vincemmo 6-0 il derby. Io ero sempre il migliore in campo. Poi è arrivato Carlo e la musica è cambiata definitivamente. Eravamo una squadra incredibile, la più forte del mondo in quegli anni". Nella sua lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport', Serginho ricorda anche i derby di Champions League: "Un’agonia, ricordo Berlusconi che entrò in spogliatoio a darci la carica. So che Nesta, Pirlo, Gattuso e gli altri se la vivevano molto male, complici giornali e tv. Noi brasiliani eravamo più sereni, lontani da questa pressione".