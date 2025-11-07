Pianeta Milan
Milan Femminile, Renzotti: “Juventus? Banco di prova importante per dimostrare la solidità”

In vista del prossimo big match del Milan Femminile contro la Juventus, Monica Renzotti, attaccante rossonera, ha rilasciato un'intervista
In vista del prossimo big match del Milan Femminile contro la Juventus, in programma questo sabato pomeriggio, l’attaccante rossonera Monica Renzotti ha voluto rilasciare alcune parole sulla partita ai microfoni ufficiali del club. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Milan Femminile, parla Renzotti

In questo momento mi sento in forma, sto iniziando a segnare e contribuisco alle prestazioni della squadra. L’importante è continuare così e dare sempre di più. Contro Roma e Fiorentina siamo state sfortunate, ci sono mancati alcuni dettagli nel finale. Contro la Lazio ci è andata bene. La Juve sarà un banco di prova importante per dimostrare la solidità della squadra.

La società investe molto nel settore giovanile, l’esempio siamo noi che siamo salite in prima squadra. Sono sicura che tante altre ragazze verranno a fare esperienza. Il passaggio in prima squadra è stato tosto, le mie compagne non mi hanno fatto sentire il peso di questa cosa ma mi hanno sempre aiutato, l’ho vissuto molto bene. È stato il coronamento di un percorso che ho iniziato qui da piccola. Sono fiera di questa cosa.

Obiettivi? Voglio raggiungere traguardi importanti con la squadra, iniziare a segnare di più ed essere fondamentale per la squadra. I tifosi ci hanno aiutato molto contro la Lazio, spero  vengano in tanti anche contro la Juve perché ci servirà tanto supporto. Forza Milan!”

