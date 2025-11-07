La società investe molto nel settore giovanile, l’esempio siamo noi che siamo salite in prima squadra. Sono sicura che tante altre ragazze verranno a fare esperienza. Il passaggio in prima squadra è stato tosto, le mie compagne non mi hanno fatto sentire il peso di questa cosa ma mi hanno sempre aiutato, l’ho vissuto molto bene. È stato il coronamento di un percorso che ho iniziato qui da piccola. Sono fiera di questa cosa.
LEGGI ANCHE: Parma-Milan, probabili formazioni: tre ballottaggi per Allegri. Pulisic torna titolare?>>>
Obiettivi? Voglio raggiungere traguardi importanti con la squadra, iniziare a segnare di più ed essere fondamentale per la squadra. I tifosi ci hanno aiutato molto contro la Lazio, spero vengano in tanti anche contro la Juve perché ci servirà tanto supporto. Forza Milan!”
© RIPRODUZIONE RISERVATA