Milan Femminile, parla Renzotti

In questo momento mi sento in forma, sto iniziando a segnare e contribuisco alle prestazioni della squadra. L’importante è continuare così e dare sempre di più. Contro Roma e Fiorentina siamo state sfortunate, ci sono mancati alcuni dettagli nel finale. Contro la Lazio ci è andata bene. La Juve sarà un banco di prova importante per dimostrare la solidità della squadra.