Sergio Conceicao ha vinto la Supercoppa Italiana praticamente all'esordio sulla panchina del Milan, ma non è riuscito a lasciare il suo segno sui rossoneri. La squadra è stata poi affidata a Massimiliano Allegri: "Io tifo sempre per mio padre, ma quel che è successo è successo. Si guarda avanti. Contro di lui non ho ancora mai giocato, nemmeno l’anno scorso che ero infortunato al flessore". Queste le parole di Francisco Conceicao alla domanda se prendesse come 'vendetta' le partite contro il Milan. L'esterno della Juventus e figlio di Sergio ne ha parlato a 'Tuttosport'.
Conciecao parla ancora di suo padre. Cosa penserebbe se diventasse allenatore della Juventus: "Perfetto. È un grande allenatore, so quanto vale: sono arrivato in Nazionale grazie a lui. Se sono qui lo devo al percorso con lui. Era molto duro con me, soprattutto fuori dal campo: sa quanto sia importante la vita fuori. Mi aiutava a curare alimentazione e recupero, è stato un grande esempio".
Vedremo se Sergio Conceicao tornerà un giorno ad allenare in Serie A.
