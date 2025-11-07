Sergio Conceicao ha vinto la Supercoppa Italiana praticamente all'esordio sulla panchina del Milan, ma non è riuscito a lasciare il suo segno sui rossoneri. La squadra è stata poi affidata a Massimiliano Allegri: "Io tifo sempre per mio padre, ma quel che è successo è successo. Si guarda avanti. Contro di lui non ho ancora mai giocato, nemmeno l’anno scorso che ero infortunato al flessore". Queste le parole di Francisco Conceicao alla domanda se prendesse come 'vendetta' le partite contro il Milan. L'esterno della Juventus e figlio di Sergio ne ha parlato a 'Tuttosport'.