Milan, Hubner: 'Quella volta che Maldini mi chiese la maglia. Camarda ...'

L'ex attaccante della Serie A Dario Hubner ha parlato anche del Milan, di Luka Modric, Maldini e Camarda. Ecco un estratto della sue parole a Gazzetta.it
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Dario Hubner, storico attaccante della Serie A, parla così delle prestazioni di Luka Modric: "Impressionante. Ci dimostra come non debba sempre tutto essere legato a fisico e corsa. Non fa i 100 metri in 10 secondi, ma di testa ragiona 100 volte meglio di chiunque altro perché sa già cosa fare quando gli arriva la palla". Questo il racconto preso dalla lunga intervista a Gazzetta.it.

A la rosea, Hubner ha parlato anche di un aneddoto che riguarda Paolo Maldini: "Brescia-Milan: nel sottopassaggio arriva Paolo Maldini. 'Dario, mi daresti per favore la tua maglia?'. Pensavo scherzasse. A fine primo tempo era lì ad aspettarmi. Se Maldini ti chiede la maglia vale come una tripletta in A. Devo ammettere che prima di grandi giocatori io ho conosciuto grandi uomini: Ferrara, Montero, Zidane, Maldini, Costacurta, Baggio… persone umili, 'terra terra'".

E infine il parere su Camarda, attaccante del Milan in prestito al Lecce: "Mi auguro giochi tanto al Lecce, perché altrimenti è inutile. A quell’età devi farti le ossa. Io sarei andato in Serie B: 38 partite, contro difensori che ti menano, ti fai fisico e gol, poi sali. In A con 20 minuti non dimostri nulla. Deve guardare al percorso di Pio: prima la gavetta, poi il salto".

