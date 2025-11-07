Milan, Hubner: 'Quella volta che Maldini mi chiese la maglia. Camarda ...'

E infine il parere su Camarda, attaccante del Milan in prestito al Lecce: "Mi auguro giochi tanto al Lecce, perché altrimenti è inutile. A quell’età devi farti le ossa. Io sarei andato in Serie B: 38 partite, contro difensori che ti menano, ti fai fisico e gol, poi sali. In A con 20 minuti non dimostri nulla. Deve guardare al percorso di Pio: prima la gavetta, poi il salto".