LEGGI ANCHE: Rivelati i piani del Milan sul mercato? Moretto: "Si potrebbe concentrare su questo". I rinnovi ...>>>
Aivazoglou parla di altri dettagli sulla futura lega: "Formula semi-aperta di 16 squadre, 12 permanenti e le quattro per merito sportivo: una dalla Basketball Champions League organizzata dalla Fifa, che è nostra partner, e altre tre da leghe domestiche, ed è la parte più intrigante perché permette a tutti di avere ambizioni". Data di partenza? "Partiremo a ottobre 2027", svela il GM.
© RIPRODUZIONE RISERVATA