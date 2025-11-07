Pianeta Milan
Il Milan potrebbe fare parte del progetto NBA Europe? A parlare di alcuni dettagli molto importanti il GM ovvero George Aivazoglou. Le sue parole a Gazzetta.it
Emiliano Guadagnoli
Il Milan potrebbe presto entrare nel mondo NBA? Si è parlato in queste settimane di un possibile interesse dei rossoneri nel progetto NBA Europe. George Aivazoglou, general manager della lega, ha parlato proprio del progetto confermando l'interesse della città di Milano. Inter e Milan? Aivazoglou non si sbilancia: "Non posso commentare sui colloqui in corso". Queste le sue parole nel suo intervento al Football Business Forum che si è tenuto questa mattina all’Università Bocconi a Milano.

Il GM di NBA Europe continua: "Stiamo parlando con alcune squadre di basket già esistenti. Poi stiamo parlando con squadre di calcio che hanno un forte brand ma non hanno una squadra di basket, conversazioni che stiamo facendo anche in questo paese e in questa città. E ci sono realtà in cui partiremo da zero".

Aivazoglou parla di altri dettagli sulla futura lega: "Formula semi-aperta di 16 squadre, 12 permanenti e le quattro per merito sportivo: una dalla Basketball Champions League organizzata dalla Fifa, che è nostra partner, e altre tre da leghe domestiche, ed è la parte più intrigante perché permette a tutti di avere ambizioni". Data di partenza? "Partiremo a ottobre 2027", svela il GM.

