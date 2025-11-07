Il Milan potrebbe presto entrare nel mondo NBA ? Si è parlato in queste settimane di un possibile interesse dei rossoneri nel progetto NBA Europe . George Aivazoglou , general manager della lega, ha parlato proprio del progetto confermando l'interesse della città di Milano. Inter e Milan? Aivazoglou non si sbilancia : "Non posso commentare sui colloqui in corso". Queste le sue parole nel suo intervento al Football Business Forum che si è tenuto questa mattina all’Università Bocconi a Milano.

NBA Europe, Milan possibile interessato

Il GM di NBA Europe continua: "Stiamo parlando con alcune squadre di basket già esistenti. Poi stiamo parlando con squadre di calcio che hanno un forte brand ma non hanno una squadra di basket, conversazioni che stiamo facendo anche in questo paese e in questa città. E ci sono realtà in cui partiremo da zero".