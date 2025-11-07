Milan, Pochettino: 'Pulisic? I club non hanno diritto di lamentarsi'

Pulisic tornerà a disposizione del Milan e di Massimiliano Allegri domani contro il Parma. Il giocatore ha recuperato dopo l'infortunio subito con gli USA contro l'Australia nonostante avesse avuto problemi alla caviglia. Il giocatore, stavolta, non è stato convocato. A fare chiarezza ci pensa il CT Pochettino : "Non l'ho chiamato per dargli la possibilità di recuperare al 100% e di essere pronto a giocare. È una questione di buon senso. Non mettiamo mai a rischio i giocatori".

Milan, Pochettino spiega il suo parere su Pulisic

Queste le parole di Pochettino riportate da Goal.com. Il CT poi spiega: "Ha giocato contro l'Australia perché si sentiva davvero bene e perché tutte le valutazioni dei nostri medici e dello staff medico erano corrette, e il giocatore era d'accordo con noi. Non ha giocato la prima partita contro l'Ecuador perché è arrivato con un problema che aveva avuto, ancora una volta, con il suo club in Italia. Ecco perché. Ci teniamo a lui. Ma questo può succedere quando si gioca. C'è sempre un rischio quando si gioca".