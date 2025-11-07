Massimiliano Allegri, durante la conferenza stampa di presentazione di Parma-Milan di domani tenuta in mattinata a Milanello, ha parlato della situazione infortunati in casa rossonera. Ci sarà il ritorno di Christian Pulisic. Assenti, invece ...

Parma-Milan, quanti infortunati? Allegri chiarisce tutto. E su Giménez ...

Allegri ha fatto il punto sulla situazione infortunati in casa rossonera. La buona notizia è che tornerà Christian Pulisic, reduce da un mese di stop per via di una lesione di basso grado al bicipite femorale destro. L'allenatore ha segnalato un giocatore già in buone condizioni atletiche visto che, per conformazione fisica, non ha bisogno di troppi allenamenti per tornare al top. Allo stesso tempo, però, non ha saputo indicare quanti minuti potrà avere nelle gambe.