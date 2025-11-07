Pianeta Milan
Parma-Milan, Allegri: “Torna Pulisic. Rabiot dopo la sosta. Giménez nel derby? Ecco che vi dico”

Parma-Milan, Allegri sugli infortunati: 'Vi dico chi torna e chi invece mancherà domani'
Massimiliano Allegri, durante la conferenza stampa di presentazione di Parma-Milan di domani tenuta in mattinata a Milanello, ha parlato della situazione infortunati in casa rossonera. Ci sarà il ritorno di Christian Pulisic. Assenti, invece ...
Domani sera, alle ore 20:45, il Milan di Massimiliano Allegri sfiderà allo stadio 'Tardini' il Parma di Carlos Cuesta per la 11^ giornata della Serie A 2025-2026. Per l'occasione, in mattinata, nel centro sportivo rossonero di Milanello, il tecnico livornese ha tenuto la conferenza stampa di presentazione della sfida.

Parma-Milan, quanti infortunati? Allegri chiarisce tutto. E su Giménez ...

Allegri ha fatto il punto sulla situazione infortunati in casa rossonera. La buona notizia è che tornerà Christian Pulisic, reduce da un mese di stop per via di una lesione di basso grado al bicipite femorale destro. L'allenatore ha segnalato un giocatore già in buone condizioni atletiche visto che, per conformazione fisica, non ha bisogno di troppi allenamenti per tornare al top. Allo stesso tempo, però, non ha saputo indicare quanti minuti potrà avere nelle gambe.

Domani, a Parma, Pulisic partirà dalla panchina. Allegri, poi, ha spiegato che saranno a disposizione regolarmente sia Pervis Estupiñán sia Ardon Jashari. Assenti, invece, dalla contesa del 'Tardini', il centrocampista francese Adrien Rabiot e l'attaccante messicano Santiago Giménez. Entrambi torneranno dopo la sosta Nazionali, per il derby di domenica 23 novembre alle ore 20:45 a 'San Siro' contro l'Inter.

Rabiot, senza dubbio. Per Giménez, invece, qualche dubbio c'è. Tanto che Allegri ha liquidato il tutto con una battuta delle sue: "Credo che per il derby sarà a disposizione, vediamo. Se poi non sarà a disposizione, non ci sarà. È semplice".

