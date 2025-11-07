Domani, a Parma, Pulisic partirà dalla panchina. Allegri, poi, ha spiegato che saranno a disposizione regolarmente sia Pervis Estupiñán sia Ardon Jashari. Assenti, invece, dalla contesa del 'Tardini', il centrocampista francese Adrien Rabiot e l'attaccante messicano Santiago Giménez. Entrambi torneranno dopo la sosta Nazionali, per il derby di domenica 23 novembre alle ore 20:45 a 'San Siro' contro l'Inter.
Rabiot, senza dubbio. Per Giménez, invece, qualche dubbio c'è. Tanto che Allegri ha liquidato il tutto con una battuta delle sue: "Credo che per il derby sarà a disposizione, vediamo. Se poi non sarà a disposizione, non ci sarà. È semplice".
© RIPRODUZIONE RISERVATA